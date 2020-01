Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 1 yıl önce bombalı araç saldırılarında 52 kişi öldü, 146 kişi yaralandı. Bu saldırısı belleklere, dev bomba çukurunun kenarında ellerini havaya açmış, kızı ile torununun ölümüne isyan eden ninenin fotoğrafı ile kazındı.

Hürriyet gazetesinden Ali Dağlar, 1 yıldır tedavi gören Döne Kuvvet (73) ile Reyhanlı’daki evinde, yıldönümü bu yıl Anneler Günü’ne denk gelen o günü konuştu.

Döne Kuvvet şunları söyledi:

"Okuma yazmam yok, 7 çocuğum vardı, 4 kız, 3 oğlan. Eşim vefat etti. Kızlarımın hepsini gelin ettim. Birinin dahi işi yok. Büyük oğlum gardiyan oldu. Bunca zaman iş yok güç yok, kızımla nakış, dikiş yaptık, kimseye muhtaç olmayalım diye. Patlamadan 5 ay önce sağda, solda, patlama olacak, Çarşamba Pazarı’na bomba koydular diye söylenti vardı. Allah’ın kaderi, o da bizi buldu.

Kızım Kübra, Karaman’da, bir uzman çavuşla evli, iki çocuğunu alıp Anneler Günü için yanıma gelmişti. Bir gece yattı, sabah felaket koptu. Ölen kızım Nadire 9 ay evli kaldı, 5 yıl önce bırakıp geldi. Sabah kahvaltı etmeden dükkana gitti, 12 idi geldi, namazını kıldı. Torunum Fatmanur ‘Teyze beni de’ dedi. Onu da kucakladı çıktı. Biz de peşinden. Allahım o gün gitsin, hiç gelmesin! Biz yaşadık, can kulu yaşamasın, ne Sünnisi, ne Alevisi, hiçbirisi. Yer gök oldu toz, duman, mahşer yeri öyle değildir. Baktım ki her şeyler havada gidiyor. Kollar, ayaklar, bedenler her şey. Yanan yere koştum, ayaklarımın altı eridi, öyle sıcaktı. Oraları dolandım, baktım ki torunumun eli sanki kaynayan suya batırır çıkarırsın nasıl, eller kınalı, beyaz elinde bileziği var, bildim torunumun elidir, yavrum, senin elin mi dedim, ağladım.

5 dakika sürmedi, bir baktım ikincisi. Başbakan eve geldi, Allah razı olsun, oturdu, sohbet etti. 10 lira verdiler bize ölü kaldırmak için. Bize 22 milyon para verdiler, hepsi bu. Başbakan’a söyledim, iki oğlum işsizdir diye. Teyze, her evden 1 tane alacağım işe, evrakını yaz, kaymakama ver dedi, verdik, bekliyoruz 1 senedir."