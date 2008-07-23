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Dünya

'Allah' yazılı ete akın

Nijerya'da, üzerinde Allah yazdığı iddia edilen eti görmek için halk etin bulunduğu lokantaya akın ediyor.

23 Temmuz 2008 03:00

ANKARA - Nijerya'da, üzerinde 'Allah' yazdığı iddia edilen eti görmek için halk etin bulunduğu lokantaya akın ediyor. Pişmiş dana eti üzerinde Arapça Allah ve Muhammed yazılı olduğunu bir
müşterinin "keşfettiği" bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Birnin Kebbi'deki lokantanın sahibi Kabiru Haliru, müşterinin tam eti ağzına almak üzereyken kıkırdaktaki yazıları gördüğünü anlattı. 

Allah in the meat

Lokantada sergilenen et ve Arapça 'Allah' yazısı

Lokantanın mutfağında yapılan araştırmada, Allah ve Muhammed isimlerinin yazılı olduğu 3 et parçası daha bulundu. Haliru, "Yazılar keşfedildiğinde lokantada bazı İslam alimleri bulunuyordu ve hepsi, bunun İslam'ın insanoğlu için yegane doğru din olduğunu gösteren bir işaret olduğu yorumunda bulundular" dedi.

Geçen hafta keşfedilen et özenle saklanırken, şimdiden lokantaya binlerce kişinin akın ettiği belirtiliyor. (AA)

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