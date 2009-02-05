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'Allah üzerine' yemin kalkıyor

Yargılamada 'Allah üzerine' yemini yerine 'Bütün inançlarım üzerine' düzenlemesini getiren tasarı Adalet Komisyonu'nda

05 Şubat 2009 02:00

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen ve yargılamanın doğru, hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, yargılamada “Allah üzerine” yemini kaldırıyor. Tasarı, “Bütün inançlarım üzerine” düzenlemesini getiriyor

Komisyon, 458 maddelik tasarının dün görüştüğü 66 maddesinden 60’ını kabul etti. Altısı daha sonra görüşülmek üzere bırakıldı. Kabul edilen maddelere göre, ispat hakkı, taraflar bakımından bir yük olmanın ötesinde, aynı zamanda kanuni bir hak olacak. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller, mahkeme tarafından olayın ispatında dikkate alınmayacak. İspat yükü, bir olayla ilgili hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa ait olacak.

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