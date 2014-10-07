'Allah temizlik için Müslümanlara abdesti farz kıldı, ama İslam dünyası hâlâ suyu kullanmayı öğrenemedi'

Bu yıl 2 milyon 85 bin 238 kişinin Hac yaptığı Mekke’de yaşanan temizlik sorunu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez’in de tepkisine yol açtı. Görmez, “Allah, Müslümanlara temizlik alışkanlığı edindirmek için abdesti farz kıldı ama hâlâ İslam alemi temizliğin ne olduğunu, suyu kullanmayı bile bilmiyor” dedi.

Hac organizasyonu nedeniyle Mekke’de bulunan gazetecilerle bayramlaşan Görmez, Mekke sokaklarına yayılan çöp manzarası ve pis kokuya dikkat çekerek şöyle konuştu: “İslam dünyasının zenginleri Hacca gelmiyor. Gelenler orta halli insanlar ve fakir fukara. Lüks otellerde kalan hacı sayısı 50 bin. Hz. Muhammed, Müslümanlara temizlik alışkanlığı edindirmek için, sadece namaz için değil, yemek yedikten sonra da ellerini yıkamaları için abdest alma kuralı getirmişti. Bu toplumu, Hz. Muhammed temizlikte, suyla tanıştırdı. Günde 5 defa abdest almayı öğretti. Diş fırçalamanın ne olduğunu bilmeyen bir topluma günde 5 kere diş fırçalamayı öğretti.

‘Soğan ve sarımsak yediyseniz mescide gelmeyin’ dedi. İslamiyet’te öyle temizlik telkini var ki, başka hiçbir dinde bunu göremezsiniz. Ama biz hâlâ Hz. Peygamber’in temizlik noktasında gösterdiği hedefe dahi varabilmiş değiliz. Bakan da, bunun Müslümanlıktan kaynaklandığını zannedecek. Burası adeta İslam dünyasının laboratuvarı. Dünyadaki sosyal bilimcilerin, İslam dünyasını tahlil için kutsal topraklara gelip hacılarla konuşup değerlendirme yapması gerekir. Burası, hem iyiliklerimizi hem kusurlarımızı hem de İslam dünyasının içine düştüğü sefaletin her çeşidini görebileceğimiz bir yer.”