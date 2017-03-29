"Allah rızası için inceleyin" diyerek Ahmet Şık'ı 'ihbar' eden Anadolu Ajansı muhabiri mi?

Gazeteci Ahmet Şık'ın 89 günü bulan tutukluluğuna ilişkin soruşturma dosyasındaki bir belgeye göre, 28 Kasım 2015’te Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bir ihbarda bulunuldu. İhbarda Ahmet Şık’ın mesajları için "Allah rızası için inceleyin" dendi. Dosyaya göre ihbarcı Anadolu Ajansı muhabiri K.K.. Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın telefonla ulaştığı muhabir önce "Hatırlamıyorum" sonra da "Ben değilim" dedi. Dosyadaki bilgiler hatırlatılınca da yöneticilerinden izinsiz konuşamayacağını söyledi.

Ahmet Şık 'tutuklanacaksın' uyarısı yapıldığını 15 gün söylemişti

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık’la ilgili bir dosyada Anadolu Ajansı muhabiri K.K’nın Ahmet Şık’ı Twitter hesabındaki mesajlarından dolayı ihbar ettiğine ilişkin resmi tutanaklar olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet'in telefonla ulaştığı K.K ise önce “Hatırlamıyorum, yapmadım” dedi. Cumhuriyet muhabiri Göktaş, bu durumda sahte bir ihbar söz konusu olduğunu yazacağını söylediğinde "Ajans yöneticileri ile konuşup arayacağım" dedi ancak, dönüş yapmadı.

Soruşturma dosyasındaki belgelere göre AA muhabiri K.K, 28 Kasım 2015 tarihinde BİMER’e Ahmet Şık’ın Twitter hesabını ihbar etti. K.K’nin ihbar metninde “Sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden kendisini gazeteci olarak tanımlayan xxxxxxyandex.com mail adresli, Ahmet Şık isimli kişinin attığı tweet’lere bakılmasını talep ediyorum. Çünkü adam alenen devleti tehdit ediyor ve bence teröre destek veren içerikler paylaşıyor. Sahmetsahmet kullanıcı adını kullanan şahsı Allah rızası için inceleyin.” ifadesi kullanıldı.

K.K. adına yapılan bu ihbardan sonra ihbarcının oturduğu Gaziantep’te, Şık hakkında soruşturma açıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ahmet Şık’ın Tahir Elçi’nin öldürülmesi, öğretmen Ayşe Çelik’in Kanal D’ye telefonla bağlanarak yaptığı açıklama nedeniyle açılan soruşturma ve Barış Akademisyenleri ile ilgili mesajlarında suç unsuru olduğu iddiasıyla rapor düzenledi. Savcılığın verdiği yetkisizlik kararı ile dosya daha sonra İstanbul’a gönderildi. Şık, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan soruşturma kapsamında 7 Kasım 2016’da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda sorgulandı. Şık, Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ve suçlama konusu paylaşımların ifade hürriyeti kapsamında kaldığını söyledi. Suçlamayı reddeden Şık, "Bu paylaşımlar barışçıl yollarla çözüm için yaptığım yorumlardır" dedi. Şık’ın avukatı Can Atalay da “Müvekkil gazetecidir. Ülkede yaşananlarla ilgili üzüntüsünü, görüş ve eleştirilerini ifade etmiştir. Atılı suçun unsurları oluşmamıştır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Net yanıttan kaçındı

Şık hakkında soruşturma açılmasına neden olan K.K. ise Bİ- MER kayıtlarındaki TC Kimlik No, ev adresi ve telefon numarasının kendisine ait olduğunu kabul etti. Telefonla kendisine ulaşılan K.K. önce böyle bir ihbarda bulunduğunu hatırlamadığını, daha sonra da ihbarı kendisinin yapmadığını ileri sürdü. K.K, bu durumda kendisi adına sahte bir ihbarda bulunulduğunun anlaşılacağını hatırlatılması üzerine ise çalıştığı Anadolu Ajansı yöneticilerinin izni olmadan konuşamayacağını söyledi. Net bir yanıt vermekten kaçınan ve yöneticileri ile görüştükten sonra arayacağını söyleyen K.K. dün itibariyle Cumhuriyet gazetesini tekrar aramadı.