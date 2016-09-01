“Allah köpek aracılığıyla emretti” dedi, bakkalı öldürdü!

İzmit’te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Engin Gülistan, bakkal işleten 56 yaşındaki Abdülbaki Aykut’u bıçakladı. Abdülbaki Aykut hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Engin Gülistan, "Allah köpek aracılığıyla Aykut’u bıçaklamamı söyledi" dedi.

Birgün’ün haberine göre, olay sabah saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi üzerinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Engin Gülistan, bakkala gelerek Abdülbaki Aykut’a saldırdı. Karnına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Abdülbaki Aykut kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyarak bakkala koşanlar 112 Acil’den yardım isterken, Engin Gülistan’ı dövdü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdülbaki Aykut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dövülmesi sonucu yaralanan Engin Gülistan ise Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Engin Gülistan polise verdiği ilk ifadesinde, köpeklerle, kelebeklerle konuşarak Allah ile bağlantı kurduğunu iddia ederek, "Allah köpek aracılığı ile Aykut’u bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.