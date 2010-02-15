All-Star'ın Kralı Doğu'nun

T24 - NBA All-Star maçında Doğu karması, Batı karmasını 141-139 mağlup ederken, Miami Heat'in süper yıldızı Dwyane Wade maçın en değerli oyuncusu seçildi.



Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu ve Batı Konferanslarını karşı karşıya getiren ve Dallas Cowboys Stadyumu'nda yapılan 2010 All-Star yıldızlar karşılaşması, 108 bin 713 kişi ile seyirci rekoru kırarak basketbol tarihine geçti ve Guiness Rekorlar Kitabına girdi.



"Herşeyin büyük olduğu eyalet" olarak bilinen Texas'ın Dallas şehrindeki 80 bin kişilik Amerikan Futbolu Stadyumu Cowboys'ta yapılan tarihi karşılaşmayı, ayakta biletler de satılınca 108 bin 713 kişi yerinde izledi.



Dallas Mavericks takımının sahibi Mark Cuban, karşılaşmanın devre arasında yaptığı açıklamada, 2010 All-Star mücadelesinin "basketbolda dünya seyirci rekorunu" kırdığını belirterek, All-Star'ın Guiness'e girdiğini ilan etti. 1,2 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı stadyumu olan ve dünyanın en geniş kapanabilir tavanına sahip Cowboys Stadyumu, basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu.



2010 All-Star mücadelesi, 141-139'luk skorla LeBron James ve Dwyane Wade'in takımı Doğu'nun lehine sonuçlandı. Bitime 5 saniye kala 139-139 olan eşitlik, Raptorslı Chris Bosh'un serbest atışları sayıya çevirmesiyle 141-139 Doğu'nun lehine döndü.



Batı ekibi son topu Denver Nuggetslı Carmelo Anthony ile kullandı. Ancak, Anthony bitiş düdüğü ile birlikte yaptığı atışı sayıya çeviremeyince Doğu Karması, 59. All-Star mücadelesini galibiyetle tamamlamış oldu.





Tarihi mücadeleden notlar



NBA'de, Doğu ve Batı takımlarının en iyi oyuncularını karşı karşıya getiren All-Star'da "en değerli oyuncu" ödülü MVP'yi Miami Heat'in yıldızı Dwyane Wade aldı. Karşılaşmada 28 sayı ile en çok sayı atan oyuncu olan Wade, 11 asist ve 6 ribaunt ile gecenin yıldızı oldu. NBA'in önemli yıldızlarından iki kez MVP ödülü sahibi LeBron James ise 25 sayıda kalırken 6 asist 5 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı. MVP seçilemeyen LeBron, takım arkadaşı Dwyane'ı mücadele sonrası sarılarak tebrik etti.



Doğu'da, Toronto Raptors'dan Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı Chris Bosh 23 sayı, Orlando Magic'in yıldızı Dwight Howard 17 sayı, Atlanta Hawkslı Joe Jackson 10 sayı, Boston Celticsli Kevin Garnett ise 4 sayı ile mücadeleyi tamamladı.



Batı karmasında ise sakatlandığı için oynayamayan Kobe Bryant'ın yokluğunda Denver Nuggets'ın yıldızı Carmelo Anthony 27 sayı 10 ribaunt 2 asist ile oynadı. Son atışı sayıya çeviremeyen Anthony, böylece "en değerli oyuncu" ödülünü de kaçırmış oldu.



All-Star'a evsahipliği yapan Dallas şehrinin takımı Mavericks'te forma giyen Dirk Nowitzki 22 sayı, 4 ribaunt 2 asist ile oynadı. Batı'da, Chauncey Billups 17, Kevin Durant 15, Deron Williams 14, Pau Gasol 13, Amar Stoudemire 12, Tim Duncan ise 3 sayı ile mücadele etti.



Tarihe geçen 59. All-Star mücadelesini Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, şarkıcılar Puff Daddy, Jay-Z, NBA'in eski ve yeni oyuncuları ile Hollywood yıldızları da ilgi ile izledi.



Ünlü şarkıcılar Shakira, Alicia Keys ve Usher mücadele öncesi ve devre arasında konser verdi.





