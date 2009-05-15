All-Star'ın arka bahçesi



5 Temmuz'da oynanacak All-Star Futbol'da tanıdık isimler var. Los Angeles'ta oynanacak karşılaşmada All-Star Güney Amerika'yı Zico çalıştıracak. Takımın solbeki Roberto Carlos, stoperlerinden biriyse Lugano olacak.



Futbolun Amerikan usûlü şovunda Fenerbahçeliler kol gezecek. Bu yıl ilk kez oynanacak olan All-Star karşılaşmasında Fenerbahçeli futbolcular Diego Lugano ve Roberto Carlos, "All-Star Güney Amerika" kadrosuna alındılar. Takımı çalıştıracak isim ise, bu futbolcuları yakından tanıyan Fenerbahçe eski teknik direktörü Arthur Zico! Fenerbahçeli futbolcuların yeraldığı takımda ayrıca Lionel Messi, Roberto Ayala, Martin Palermo, Pablo Aimar gibi yıldızlar da forma giyecek.



Karşılaşmanın diğer takımı "All-Star Dünya"yı ise Real Madrid'in eski hocası Bernd Schuster yönetecek. Bu takımda da Patrick Vieira, Oscar Conejo Perez, Marco Materazzi gibi futbolcular oynayacak. Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo, Christian Chivu gibi isimlerden de yanıt bekleniyor.



5 Temmuz tarihinde Los Angeles Memorial Coliseum'da oynanacak karşılaşma, dünya karması organizasyonunun bir bakıma rakibi olmuş olacak.

