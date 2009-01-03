All-Star'da yabancılar güldü



Voleybolda düzenlenen ''Aroma All-Star 2009'' organizasyonunda Türkiye (A) Bayan Milli Takımı, All-Star Yabancılar Karması'na 3-0 yenildi. Türk oyuncu Nihan'ın libero görevini üstlendiği All-Star Yabancı Bayanlar Karması, karşılaşmadan zorlanmadan galip ayrıldı.





(A) Milli Bayan Takımı'nın başında takım antrenörü Alessandro Chiappini çıkarken, All Star Yabancı Bayanlar Karması'nın başında Eczacıbaşı Zentiva Antrenörü Giuseppe Cuccarini görev yaptı.



Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde, bütün sporculara Voleybol Federasyonu'nun özel olarak hazırladığı ajanda hediye edildi.



MAÇIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SPASOJEVİC



''Aroma All-Star 2009'' organizasyonunda (A) Milli Bayan Takımı ile All-Star Yabancı Bayanlar Karması arasında oynanan karşılaşmanın en değerli oyuncusu, Fenerbahçe Acıbadem oyuncusu Anja Spasojevic oldu.



Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Spasojevic'e kupasını verirken, Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Metin Doruk da bir dizüstü bilgisayar hediye etti.



SMAÇ SERVİS YARIŞMASININ BİRİNCİSİ NESLİHAN



Organizasyon kapsamında maçtan önce düzenlenen Smaç Servis Yarışması'nda Vakıfbank Güneş Sigorta'dan Neslihan Darnel birinci oldu.



Vakıfbank Güneş Sigorta'dan Angelina Grün ve Neslihan Darnel, Fenerbahçe Acıbadem'den Eda Erdem ile İller Bankası'ndan Meryem Boz'un mücadele ettiği yarışmada, Neslihan saatte 91 kilometre hızla kullandığı servisle birinci oldu.



Başarısından dolayı Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Çakmak, Neslihan'a kupa ve bin 500 TL'lik hediye çeki verdi.



SMAÇ YARIŞMASININ GALİBİ NERİMAN ÖZSOY



Yine organizasyon kapsamında maçtan önce düzenlenen 'Smaç Yarışması'nın galibi ise Eczacıbaşı Zentiva'dan Neriman Özsoy oldu.



Vakıfbank Güneş Sigorta'dan Bahar Toksoy ve Deniz Hakyemez, Eczacıbaşı Zentiva'dan Neriman Özsoy ile Galatasaray'dan Oganna Nnamani'nin mücadele ettiği yarışta, jüriden 137 puan alan Neriman ile 134 puan alan Nnamani finale kaldı.



Finalde Neriman kullandığı 3 smaç sonrasında jüriden 135 puan alarak, 131 puanda kalan rakibi Nnamani'nin önünde yer almayı başardı ve yarışmanın galibi oldu.



Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Akif Üstündağ, Neriman'a kupa ve bin 500 TL'lik hediye çeki verdi.



Bu arada, 2008 yılında düzenlenen Dünya Grand Prix organizasyonunda mücadele etme hakkı kazanan (A) Milli Bayan Takımı ile İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan Genç Milli Bayan Takımı için ödül töreni düzenlendi.



(A) Milli Takım'ın teknik heyet ve oyuncuları 10'ar, Genç Milli Takım'ın teknik heyet ve oyuncuları da 30'ar Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.



Bayan millilere ödüllerini Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık verdi.



Öte yandan, maç ve yarışlar arasında Ukraynalı dans grubu Red Foxes, yaptığı gösterilerle organizasyonu takip eden izleyicilere keyifli anlar yaşattı.



TÜRKİYE BAYAN MİLLİ TAKIMI: 0 - ALL STAR YABANCILAR KARMASI: 3



Salon: Beşiktaş Cola Turka Arena

Hakemler: Kadir İlbeyli, Öner Kart



Türkiye: Deniz, İpek, Neslihan, Neriman, Eda, Naz, (Gülden, Duygu, Bahar, Meryem, Özge)



All-Star Yabancılar Karması: Parkhomenko, Francia, Krsmanovic, Grün, Kubassevich, Poljak, (Nihan, Kuliyeva, Gordon, Spasojevic, Mnamani)



Setler : 17-25, 21-25, 16-25

Süre : 64 dakika (23-22-19)



