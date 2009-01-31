All-Star kadroları açıklandı

NBA'de geride bıraktığımız hafta yine her hafta olduğu gibi yine ilginç gelişmeler yaşandı. Haftanın Panoroması'nda da yüzeysel olarak bahsettiğimiz gibi Lakers'ın genç pivotu Andrew Bynum yıldız istatistiklerine ulaştı
.ARA GÖZBEK / TEMPO24
T-Mac Sahaya geri döndü. Shaq'li Phoenix hiç yenilmiyor diyorduk ama dün gece San Antonio Spurs'e yenildi. Takas dedikoduları son sürat kaynamaya devam ediyor. Stephan Marbury'nin Boston'la anlaşacağı konuşulurken Yunanistan'ın Olympiakos takımının Marbury'e teklifte bulunması gündeme boma gibi düştü. Sezon başında Toronto Raptors ile anlaşan Jermaine O'Neal'ın Shawn Marion karşılığında Miami Heat ile takas edileceği konuşulurken O'Neal bu rivayetlerden rahatsız olmadığını açıkladı.
Depremlerin yaşandığı son şampiyon Boston Celtics son 9 maçtır kazanıyor. Son yılın forma satışları açıklandı. Ve en önemlisi...geçen hafta All-Star 5lerini açıklamıştık. Bu hafta da yedekleri açıklıyoruz. Yani All-Star 2 hafta kala All-Star kadrolarını öğrenmiş olacaksınız. Kobe Bryant yok satıyor
Geçtiğimiz gün NBA'de yapılan açıklamada NBA'de forması en çok satılan oyuncular açıklandı. 2008-2009 sezonunda forması en çok satılan oyuncu Los Angeles Lakers'ın yıldız ve geçtiğimiz sezonun En Değerli Oyuncusu 24 numaralı formasıyla Kobe Bryant oldu.
Aslında Kobe'nin forması normalde en az satılanıydı. Çünkü zaten onun forması yıllar önce baya satılmıştı ve herkeste vardı. Ama 2006 yazında numarasını 8 numaradan 24 numaraya değiştirince herkes 24 plakalı Kobe'yi üstüne geçirmek istedi. Son şampiyon Boston Celtics'in yıldız Kevin Garnett ise ikinci sırada.
Onun bu kakar satmasının nedeni ciddi bir fan kitlesinin olması ve Minnesota timberwolves'dan Boston Celtics'e transfer olmasıdır. Üçüncü sırada ise Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James bulunuyor. En çok satanlar sıralaması şöyle;
Kobe Bryant - Los Angeles Lakers
Kevin Garnett – Boston Celtics
LeBron James – Cleveland Cavaliers
Chris Paul – New Orleans Hornets
Allen Iverson – Detroit Pistons (Denver Nuggets)
Pau Gasol – Los Angeles Lakers
Paul Pierce – Boston Celtics
Dwyane Wade – Miami Heat
Derrick Rose – Chicago Bulls
Nate Robinson – New York Knicks
Steve Nash – Phoenix Suns
Dwight Howard – Orlando Magic
Ray Allen – Boston Celtics
David Lee – New York Knicks
Carmelo Anthony – Denver Nuggets All-Star kadroları belirlendi
Zaten her sezon en çok merak edilen şeylerden biri olur bu mesele. NBA severler merak eder ve sorar ki “acaba kimler olacak?” Aslında NBA severler şunu bilir ki ne olursa olsun belirli isiler banko seçilir. Hele bundan 5-6 sene önce All-Star oylamasına bile gerek kalmıyordu çünkü üç aşağı beş yukarı aynı kadro ve aynı 5ler oluyordu. Hido-Memo All-Star'da yok
All-Star deyince o zamanlar Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tracy McGrady, Vince Carter, Kevin Garnett, Allen Iverson, Jason Kidd mutlaka olurdu. Şimdilerde ise durum biraz değişti. Performans isimlerin önünce geçti. Aslında bu bir bakıma iyi bir bakıma kötü oluyor. Çünkü adil olmak adına büyük yıldızların fanlarını kaybediyorsun bir şekilde. Yani şimdi Jameer Nelson'ıno olduğu bir All-Star'da Vince Carter yok. Fazla söze gerek yok. İşte sizlere NBA All-Star kadrosunu yedekleri; Doğu
Chris Bosh (F/C) – Toronto Raptors
Danny Granger (F) – Indinaan Pacers
Devin Harris (G) – New Jersey Nets
Joe Johnson (G) – Atlanta Hawks
Rashard Lewis (F) - Orlando Magic
Jameer Nelson (G) – Orlando Magic
Paul Pierce (F) – Boston Celtics Batı
Chauncey Billups (G) – Denver Nuggets
Pau Gasol (C) - Los Angeles Lakers
Dirk Nowitzki (F) – Dallas Mavericks
Shaquille O'Neal (C) – Phoenix Suns
Tony Parker (G) – San Antonio Spurs
Brandon Roy (G) – Portland Trailblazers
David West (F) – New Orleans Hornets