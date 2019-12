All-Star kadroları açıklandı

ARA GÖZBEK / TEMPO24

Kobe Bryant yok satıyor

En çok satanlar sıralaması şöyle;

All-Star kadroları belirlendi

Hido-Memo All-Star'da yok

İşte sizlere NBA All-Star kadrosunu yedekleri;

T-Mac Sahaya geri döndü. Shaq'li Phoenix hiç yenilmiyor diyorduk ama dün gece San Antonio Spurs'e yenildi. Takas dedikoduları son sürat kaynamaya devam ediyor. Stephan Marbury'nin Boston'la anlaşacağı konuşulurken Yunanistan'ın Olympiakos takımının Marbury'e teklifte bulunması gündeme boma gibi düştü. Sezon başında Toronto Raptors ile anlaşan Jermaine O'Neal'ın Shawn Marion karşılığında Miami Heat ile takas edileceği konuşulurken O'Neal bu rivayetlerden rahatsız olmadığını açıkladı.Depremlerin yaşandığı son şampiyon Boston Celtics son 9 maçtır kazanıyor. Son yılın forma satışları açıklandı. Ve en önemlisi...geçen hafta All-Star 5lerini açıklamıştık. Bu hafta da yedekleri açıklıyoruz. Yani All-Star 2 hafta kala All-Star kadrolarını öğrenmiş olacaksınız.Geçtiğimiz gün NBA'de yapılan açıklamada NBA'de forması en çok satılan oyuncular açıklandı. 2008-2009 sezonunda forması en çok satılan oyuncu Los Angeles Lakers'ın yıldız ve geçtiğimiz sezonun En Değerli Oyuncusu 24 numaralı formasıyla Kobe Bryant oldu.Aslında Kobe'nin forması normalde en az satılanıydı. Çünkü zaten onun forması yıllar önce baya satılmıştı ve herkeste vardı. Ama 2006 yazında numarasını 8 numaradan 24 numaraya değiştirince herkes 24 plakalı Kobe'yi üstüne geçirmek istedi. Son şampiyon Boston Celtics'in yıldız Kevin Garnett ise ikinci sırada.Onun bu kakar satmasının nedeni ciddi bir fan kitlesinin olması ve Minnesota timberwolves'dan Boston Celtics'e transfer olmasıdır. Üçüncü sırada ise Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James bulunuyor.Kobe Bryant - Los Angeles LakersKevin Garnett – Boston CelticsLeBron James – Cleveland CavaliersChris Paul – New Orleans HornetsAllen Iverson – Detroit Pistons (Denver Nuggets)Pau Gasol – Los Angeles LakersPaul Pierce – Boston CelticsDwyane Wade – Miami HeatDerrick Rose – Chicago BullsNate Robinson – New York KnicksSteve Nash – Phoenix SunsDwight Howard – Orlando MagicRay Allen – Boston CelticsDavid Lee – New York KnicksCarmelo Anthony – Denver NuggetsZaten her sezon en çok merak edilen şeylerden biri olur bu mesele. NBA severler merak eder ve sorar ki “acaba kimler olacak?” Aslında NBA severler şunu bilir ki ne olursa olsun belirli isiler banko seçilir. Hele bundan 5-6 sene önce All-Star oylamasına bile gerek kalmıyordu çünkü üç aşağı beş yukarı aynı kadro ve aynı 5ler oluyordu.All-Star deyince o zamanlar Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tracy McGrady, Vince Carter, Kevin Garnett, Allen Iverson, Jason Kidd mutlaka olurdu. Şimdilerde ise durum biraz değişti. Performans isimlerin önünce geçti. Aslında bu bir bakıma iyi bir bakıma kötü oluyor. Çünkü adil olmak adına büyük yıldızların fanlarını kaybediyorsun bir şekilde. Yani şimdi Jameer Nelson'ıno olduğu bir All-Star'da Vince Carter yok. Fazla söze gerek yok.Chris Bosh (F/C) – Toronto RaptorsDanny Granger (F) – Indinaan PacersDevin Harris (G) – New Jersey NetsJoe Johnson (G) – Atlanta HawksRashard Lewis (F) - Orlando MagicJameer Nelson (G) – Orlando MagicPaul Pierce (F) – Boston CelticsChauncey Billups (G) – Denver NuggetsPau Gasol (C) - Los Angeles LakersDirk Nowitzki (F) – Dallas MavericksShaquille O'Neal (C) – Phoenix SunsTony Parker (G) – San Antonio SpursBrandon Roy (G) – Portland TrailblazersDavid West (F) – New Orleans Hornets