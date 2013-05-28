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Alkolün 22.00-06.00 arası satışının yasaklanması ne zaman başlayacak?

Yeni alkol yasası, Resmi Gazete'de yayımlanmasından en az 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Yani, alkol yasağı bu yaz yürürlüğe girmeyecek

28 Mayıs 2013 13:22

TBMM'de kabul edilen torba yasaya son anda eklenen alkollü içkilerin 22.00-06.00 saatleri arasında perakende satışını yasaklayan düzenlemeyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Yürürlüğe giren yasanın 35'inci maddesine göre, alkollü içki yasaklarını düzenleyen 2'nci maddenin 5'inci ve 7'nci fıkraları, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını izleyen 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Beşinci fıkra, alkollü içkilerin 22.00 ila 06.00 saatlerinde perakende satış yasağını, 7. fıkra ise alkollü içkilerin, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satılamayacağını düzenliyor.


Cumhurbaşkanının onay süresinin bu ay sonunu bulması bekleniyor


Yasa henüz TBMM tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilmedi. Normalde 15 gün inceleme süresi bulunan Cumhurbaşkanı'nın onay süresinin bu ay sonunu bulması bekleniyor. Haziran'ın ilk günlerinde yasa Resmi Gazete'de yayımlansa bile üç aylık süre Eylül ayı başında dolacağı için Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında büfe, market ve bakkallarda alkollü içkilerin geceleri satışı mümkün olabilecek.

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