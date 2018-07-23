Alkollüyken hafriyat kamyonu kullandı, 16 araca çarptı

İstanbul Kadıköy’de alkollü olduğu belirtilen hafriyat kamyonu sürücüsü, park halindeki 16 araca çarptı, kaldırımda yürüyen bir kadını da yaraladı. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen alkollü şoför, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay dün (22 Temmuz) saat 23.00 sıralarında Kadıköy Moda’da meydana geldi. Çağlar Kınık’ın (33) yönetimindeki hafriyat kamyonu, sokakta sağlı sollu park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerlerken kaldırımda yürüyen bir kadın da kaldırımla araç arasına sıkıştı.

Kınık, hafriyat kamyonuyla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri kamyonun peşine düştü. Kamyon daha sonra mahalle sakinleri tarafından Moda Burnu’nda yakalandı. Mahallelilerin haber verdiği polis ekipleri olay yerine geldi. Sürücü polislere teslim edildi.

Sürücü 1.33 promil alkollü çıktı

Yaralı kadın çağırılan ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Çağlar Kınık’ın 1.33 promil alkollü olduğu belirlenirken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hafriyat kamyonu da otoparka çekildi.