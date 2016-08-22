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Alkollü yakalanınca polisin parmağını ısırıp, “FETÖ’cüsünüz” dedi!

Şahıs, polisin silahını almaya çalıştı

22 Ağustos 2016 20:48

Erzurum’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve bir süre sonra yakalanan İ.S. isimli şahıs, polise direndi. İ.S. polise ”Siz kimsiniz, bana işlem yapamazsınız, siz FETÖ’cüsünüz" dedi ve bir polis memurunun silahını almaya çalışarak baş parmağını ısırdı. 

Hürriyet’in haberine göre olay, Erzurum-Çat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis uygulamasının olduğu noktada dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan İ.S. bir süre sonra polis ekipleri tarafından Kayakyolu 2. Caddede park halindeyken görüldü. Polis ekipleri kaçan İ.S.’nin şoför mahalinde alkol aldığını tespit etmesi üzerine, İ.S.’nin kimliğine, ehliyet ve ruhsatına bakmak istedi.

Bu esnada görevini yapan polislere direnen İ.S., polislere "Siz kimsiniz, bana işlem yapamazsınız, siz FETÖ’cüsünüz" dedi ve bir polis memurunun silahını almaya çalışarak baş parmağını ısırdı. Olay yerine gelen İ.S.’nin kızı D.S. ise babasının koluna girerek polislerden kaçırmak istedi. Kısa süren arbededen sonra İ.S. kelepçelenerek gözaltına alındı. Polisler, İ.S.’den şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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