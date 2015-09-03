Alkollü yakalanan sürücü, polislere oral seks teklif etti

ABD’nin Florida eyaletinde alkollü araç kullanırken yakalanan Arielle Engert'ün, trafik polislerine ceza kesmemeleri karşılığında oral seks teklif ettiği iddia edildi.

Mirror’ın haberine göre; 24 yaşındaki Engert, pazartesi günü öğle saatlerinde Clearwater Caddesi’nde durduruldu. Alkol testlerini geçemediği belirtilen ve yasal limitin iki katı kadar alkol aldığı ifade edilen Engert’in cüzdanında, bir miktar da esrar bulundu.

Alkollü araç kullandığının tespit edilmesinin ve üzerinde uyuşturucu bulunmasının ardından Engert, gözaltına alındı. Şehir hapishanesine götürülen Engert, hakkındaki suçlamaları düşürmesi karşılığında, Şerif Yardımcısı Brian Sudbrink’e oral seks ve “başka seks aktiviteleri” yapma teklifinde bulundu. Teklifi kabul etmeyen Sudbrink, Engert’i nezarete gönderdi. Burada da sütyeninde kokain bulunan genç kadın, aynı teklifi polisler Obed Munoz ve Eric Biddle’a da yaptı. Bir kez daha “ret” cevabı alan kadın, uyuşturucu madde bulundurma ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanacak. Salı günü 5 bin 150 dolar kefaletle serbest bırakılırken, 24 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.