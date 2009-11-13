Alkollü yakalanan gol kralına kırbaç cezası

Afrika Şampiyonlar Ligi’nde geçen yıl gol kralı olan Nijeryalı Stephen Worgu, Sudan’da alkollü araba kullanırken yakalanınca kırbaç cezasına çarptırıldı.



Gözaltına alınan futbolcu çıkarıldığı mahkemede 40 kırbaç cezası, 250 Sudan para cezasına çarptırıldı.



Worgu’nun avukatı karara itiraz etti. Omdurman şehrinin El Merrih takımının Enyimba kulübünden 2.6 milyon dolara transfer ettiği oyuncunun kırbaç cezasından kurtulup kurtulmayacağı ülkede ve dünya spor camiasında merak konusu oldu. Afrika’nın en pahalı oyuncusu olan Worgu 2008 Afrika Şampiyonlar Ligi’nde 13 golle en çok gol atan isim olmuştu.