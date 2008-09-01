Alkollü Türk kendini Samos'ta buldu

Askerlik görevi devam eden bir Türk, İzmir'de alkol duvarını aşınca kendini Yunanistan'da buluverdi. Yunan polisi, Türk genci tutukladı.



Halen askerlik görevi devam eden bir Türk vatandaşının, Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'nda, bu ülkeye yasadışı yollardan girmek suçundan hapis ve para cezası aldığı bildirildi.



Atina Haber Ajansı ANA'nın iddiasına göre, 21 yaşındaki Türk genci, İzmir'de aşırı alkol aldıktan sonra, nasıl olduğunu bilmediği bir biçimde kendisini Sisam'da bulduğunu anlattı .



8 ay hapis yatacak



Ajans, Yunanistan'a yasadışı yollardan girmek suçundan Sisam Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay hapis ve 4 bin Avro para cezasına çarptırılan Türk vatandaşının, cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye iade edileceğini bildirdi.



ANA, Sisam'daki makamlara kendisinin teslim olduğunu belirttiği Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili başka bilgi vermedi.