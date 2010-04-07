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Dünya

Alkollü Türk diplomat elçilik duvarına mı işedi

Washington Post gazesetisi Kabil'de yaşanan olayın diplomatik rezalete dönüştüğünü yazdı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Amerika Birleşik Devletleri’nin en saygın gazetesi Washington Post’un yazarlarından Al Kamen, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Amerikan elçiliğinde verilen bir davet sırasında alkolü fazla kaçıran bir Türk diplomatın elçilik duvarına işeyerek diplomatik rezalete yol açtığını öne sürdü.

Daha çok dış politika haberleriyle tanınan Kamen, ABD’nin Kabil Büyükelçisi Karl Eikenberry’nin, büyükelçilikte yapılan eğlenceleri artık yasakladığını yazdı. Washington Post yazarı, kararın, geçen ay elçilik binasında düzenlenen Mardi Grass festival eğlencesinde yaşanan bir diplomatik rezalet üzerine alındığını bildirdi.

Elçilik yetkililerinden aldığı bilgiye göre, adı belirtilmeyen bir Türk diplomatın alkolü fazla kaçırarak, elçilik binasının duvarına işediğini yazan Washington Post yazarı, Kabil elçilik yetkililerinin bu konuda bir yorum yapmaktan kaçındığını yazdı.

Al Kamen, olayla ilgili yorum yaparken, “Ne de olsa günlerden Mardi Grass’tı. Hem Türkler bizim yakın NATO müttefikimiz. Bu kadar ayrıcalıkları olmalı” diyerek dalga geçti.

Kimilerince ABD’nin Rio Karnavalı olarak nitelenen Mardi Grass festivalinde binlerce insan sınırsız içki içerek sokaklarda eğleniyor.

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