T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alkollü sürücüyü durdurmak isteyen 2 polis yaralandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da gece şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü M

31 Ocak 2018 15:32

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da gece şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü M.C., polisler evrakını kontrol etmek isteyince kaçtı. Kovalamaca sırasında 2 polisin yaralanmasına neden olan sürücü sabaha karşı yakalandı.Gözaltına alınan M.C.\'nin 2.06 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi\'nde dün gece devriye görevi yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, şüphelendikleri 06 HK 586 plakalı otomobile \'Dur\' ihtarında bulundu. Duran sürücü M.C., komiser Gürbüz Dumlupınar ruhsatı alacağı sırada gaza bastı. Aracın aniden hareket etmesiyle komiser Dumlupınar sürüklendi. Bunun üzerine polis memuru Ahmet Ayyıldız, otomobili durdurmak için önüne atladı. Motor kaputunun üzerine tutunan polis memuru Ayyıldız, sürücü M.C\'nin manevrasıyla yola savruldu. Yaralanan komiser Gürbüz Dumlupınar ile polis memuru Ahmet Ayyıldız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Dumlupınar\'a 7 gün, Ayyıldız\'a 10 gün rapor verildi.
Kaçan sürücü M.C., sabaha karşı gözaltına alındı. Yakalandığında 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen M.C.\'nin, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYAKovalamacaGözaltınaMuratpaşaMahallesiTrafik DenetlemeMüdürlüğüHKDuranGürbüz DumlupınarAracınDumlupınarBununAhmet AyyıldızMotorAyyıldızYaralananAhmet Ayyıldız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24