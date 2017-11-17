ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ AYDINLATMA DİREĞİ DURDURDU

Haber-Kamera: Ozan URAL-Hakan KAYA-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da alkollü olarak direksiyon başına geçen Davut Gündüz, hem kaza yaptı hem de 10 gün önce aldığı ekmek teknesinden oldu. Olay bugün sabah 05:30 sıralarında Vatan Caddesi\'nde meydana geldi. Taksim\'de 67 ED 438 aracıyla birlikte seyyar kokoreççilik yapan Davut Gündüz, alkollü olarak direksiyona geçerek evine gitmek üzere Taksim\'den hareket etti. Vatan Caddesi\'ne geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken araçta maddi hasar meydana geldi.

GÖRENLER ARACIN YANDIĞINI ZANNETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelenler aracın yandığını düşündü ancak işin aslı aracın arka apısı açılınca ortaya çıktı. Çıkan dumanların aracın arkasına konulan kokoreç ocağından çıktığı anlaşıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Davut Gündüz yaşadığı şokun ardından aracın içinde bulunan malzemeleri toparladı.

1.39 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Davut Gündüz\'e alkol testi yaptı. Yapılan teste Gündüz\'ün 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Sürücüye alkol testi uygulanması

-Çıkan sonucun görüntüsü

-Aracın içindeki duman tüten kokoreç arabası

-Genel ve detaylar

