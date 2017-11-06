Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, minibüse çarptı: 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Turgutreis Mahallesi\'nde meydana geldi. Kadir Akbal yönetimindeki 02 AB 919 plakalı otomobil, Zey Caddesi\'nden Atatürk Caddesi yönüne giden Abdullah Aslan yönetimindeki 02 LA 557 plakalı minibüse çarptı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin çarptığı minibüsteki Yunus Akbaba ve Sibel Akbaba yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, 0.77 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Kadir Akbal ise gözaltına alındı.

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