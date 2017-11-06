T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, minibüse çarptı: 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı

06 Kasım 2017 02:13

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Turgutreis Mahallesi\'nde meydana geldi. Kadir Akbal yönetimindeki 02 AB 919 plakalı otomobil, Zey Caddesi\'nden Atatürk Caddesi yönüne giden Abdullah Aslan yönetimindeki 02 LA 557 plakalı minibüse çarptı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin çarptığı minibüsteki Yunus Akbaba ve Sibel Akbaba yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. 
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, 0.77 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Kadir Akbal ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANKazaTurgutreis MahallesiKadir AkbalABZey Caddesi Atatürk CaddesiAbdullah AslanLAKazadaYunus AkbabaSibel AkbabaYaralılarAdıyamanEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24