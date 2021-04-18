Alkollü sürücünün çarpmasıyla yaşamını yitiren 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ün, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sırasında pankart açan ailesi gözaltında sorgulanıp bırakıldı!

Alkolü bir sürücünün aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün ailesi, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda “#UmutaSesOl #bisikletliyaşamiçinadalet" pankartı açmalarının ardından gözaltına alındı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen anne ve baba, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi olan Umut Gündüz'ün anne ve babası oğullarının ölümüne neden olan alkollü sürücünün serbest kalması üzerine 'Umuta Ses Ol' başlıklı bir kampanya başlatmıştı. 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılan Umut Gündüz’ün ailesi, pankartlarla tura eşlik etmişti.

Umut Gündüz

Umut'un anne ve babası bugün Kuşadası’ndaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu finalinde, “#UmutaSesOl #bisikletliyaşamiçinadalet” pankartı açtıktan sonra gözaltına alındı. Sol'un haberine göre; Umut'un ailesi etkinliğin organizatörü Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun davetlisi olarak orada bulunurken ailenin bir yakını alanda Federasyon yetkilileri tarafından karşılanmadıklarını belirtti.

Gündüz ailesi, Aydın Valiliği tarafından izin belgeleri bulunmasına rağmen gözaltına alındı.

Önce "pankartı kaldırın" uyarısı, ardından gözaltı

Pankart açıldıktan sonra asayiş şube ekipleri aileye 'pankartı kaldırın' uyarısında bulundu. Ancak aile pankartı tutmaya devam edince 'işlem yapacağız' uyarısının bulunulmasını takiben aile pankartı toplamaya başladı.

Serbest bırakıldılar

Ancak ailenin topladığı sırada Vali Yardımcısı'nın talimatıyla aile, polis tarafından gözaltına alındı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen anne ve baba, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, geçen yıl Ankara’da antrenman sonrası evine dönerken aşırı süratli giden alkollü sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Yolun sağ şeridinde ve eksiksiz teçhizatla gittiği belirlenen Umut Gündüz, olayda polis raporlarına göre kusursuz bulunmuştu. Yola düşen plakadan yakalanan sürücü ise serbest durumda.