Alkollü sürücülerin araçlarına da el konulacak

Danimarka'da bugünden itibaren yürürlüğü girecek yeni yasaya göre, alkollü sürücülerin sadece ehliyetlerine değil, araçlarına da devlet tarafından el konulacak.

Ayrıca tüm tren istasyonlarında sigara içmek yasak olacak, seyahat edenler için diğer AB ülkelerinden Danimarka'ya telefon etmek daha ucuz olacak, çocuk nafakası ödemek kolaylaşacak, eğitim yardımı süresi uzatılabilecek.

Hükümet, yeni yasa konusunda halkı uyararak, sıkıntıya düşmemeleri için yasa konusunda detaylı bilgi edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yürürlüğe giren maddeler şöyle:

— AB ülkelerine seyahat edenler, bundan böyle yüzde 21 ile 28 arasında daha az konuşma parası ödeyecekler. AB ülkelerinde konuşma ücretleri aynı olacağı için Danimarka da buna uyacak ve daha önce yüksek fiyat ödeyen Danimarkalılar bundan böyle ülkelerine telefon etmeleri durumunda dakikası 1.77 kron (0.24 Euro) kendilerinin aranması durumunda 0.46 Kron ödeyecekler. Data kullanımı da yüzde 55 daha ucuzlayarak, her bir MB için 1.87 kron olacak.

— Köpek sahiplerini ilgilendiren maddeye göre, bir köpeğin ısırması ve polisin köpeğin uyutulmasına karar vermesi durumunda, köpek sahibi köpeğinin tehlikeli olmadığını ispatlamak için bilirkişi raporu isteyebilecek. Bir köpek başkasının arazisine defalarca girerse sahibi 2 bin kron para cezası ödeyecek. Bir başkasının köpeği yada kedisini vurmak da yasaklanıyor. Gıda ve Tarım Bakanı Dan Jörgensen, "Bir köpeğin tamamen sahibinin kontrolü altında olması ve başka köpek ve insanlara ısırmaması gerekir. Isırırsa sonucu bellidir. Ancak yeni yasa ile sahibi bilirkişi raporu isteyebilecek. Yani köpek hemen uyutulmayacak" dedi.

— Eğitim süresinde ekonomik yardım alan tüm lise ve üniversite öğrencileri süreyi 12 ay daha uzatabilecekler. Ancak tek ders eğitimi alanlar eğitim yardımından yararlanamayacaklar.

— İstasyonlarda ve peronlarda sigara içilmesi yasak olacak. Tren Yolları DSB Genel Müdürü Susanne Mörch, yolcuların çoğunluğundan gelen talepler üzerine, istasyonlar ve istasyona ait alanlarda sigara içiminin yasaklanmasından memnuniyet duyduklarını, uzun süredir sigarasız bir tren yolculuğu hayal ettiklerini söyledi.

— 1 Temmuzdan itibaren çocuk nafakası ödeyen zenginlerin de işi kolaylaşacak. Nafaka konusunda çiftler anlaşamazlarsa devlet sorunu çözmeye yardımcı olacak. Nafaka ödeyecek taraf, yılda 470 bin krondan fazla kazanıyorsa ayrılan eş nafakanın ayda 1.750 krondan yüksek olmasını talep edebilecek.

— Alkollü veya içinde uyuşturucu bulunan ilaç alıp araç kullanan sürücüler bundan böyle sadece ehliyeti değil araçlarını da kaybedecekler. Sürücünün kanında 2,0 promil alkol tespit edilmesi durumunda polis araca el koyabilecek. Ayrıca kişi 1,2 promil alkollü olarak son 3 yıl içinde ikinci kez yakalanırsa onun da aracına el konulacak. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti Trafik sözcüsü Trine Bramsen, "Sertleştirilen trafik yasalarına rağmen alkollü araç kullananlar var. Yeni yasa ile artık araçları ellerinden alınacak" dedi.