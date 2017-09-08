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Alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki otomobile çarptı

08 Eylül 2017 01:50

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki otomobile çarptı. 300 promil alkollü çıkan sürücü ikinci kez alkollü yakalanınca 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. 
Kaza akşam saatlerinde, İzmit Kozluk Mahallesi Numan Kahya Sokak üzerinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 41 ES 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman önünde park halindeki 41 FY 759 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil doğalgaz kutusuna çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kaldı. Alkollü sürücü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin müdahale etmesine izin vermeyerek olay yerinden uzaklaşarak bir apartmanın merdivenlerine oturdu. Yanına gelen trafik polisinin kendinden ehliyet istemesiyle otomobile giden sürücü ehliyetini bulamadı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü alkolmetreye üflememek için polis ekiplerine uzun süre direndi. H.A. olay yerine gelen arkadaşlarının ikna etmesi sonucu alkol testini kabul etti. H.A., 300 promil alkollü çıktı. 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü yakalandığı belirlenen H.A\'nın ehliyetine 2 süreyle el konulurken, ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle adli işlem uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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