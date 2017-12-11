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Alkollü sürücü, kamyonla emniyet şeridindeki TIR'a çarptı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı kamyon, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı

11 Aralık 2017 14:46

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı kamyon, emniyet şeridinde park halindeki TIR\'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yaralanırken, 2.72 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, gece saatlerinde, D-650 Karayolu\'nun Pamukova Mekece mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametine gitmekte olan Hikmet Tanguç idaresindeki 75 AB 111 plakalı kamyon, Selahattin Akça\'nın emniyet şeridine park ettiği 59 LA 447 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kamyon nurdaya dönerken, Hikmet Tanguç ağır yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hikmet Tanguç, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Sürücünün 2.72 promil alkollü olduğu belirlenirken, kamyonun içindeki içki şişeleri dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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