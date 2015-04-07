Alkollü sürücü için mahkemeden kan testi şartı

1.26 promil alkollü bir sürücü hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ten 2 yıl hapis istemi ile dava açıldı. Mahkeme, alkol tespit tutanağı yanında kan tahlili de yapılması gerektiği yönündeki itirazı yerinde buldu, sanık hakkında beraat kararı verdi.

İstanbul'da işadamı S.T. 14 Aralık 2013 gecesi katıldığı yemekte bir miktar alkol aldı. Yemek sonrası Kadıköy Salı Pazarı çıkışı trafik polisi kontrolüne denk geldi. Alkol muayenesinde S.T.’nin 1.26 promil alkollü olduğu belirlendi. Hazırlanan Alkol Tespit Tutanağı ile para cezası kesildi; durum savcılığa bildirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, S.T.’nin emniyetli bir biçimde aracı kullanamadığı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesi ile 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yargılamaya İstanbul Anadolu 66’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

‘Kan tahlili yapılmalı'

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, S.T.’nin avukatı Yasemin Bal, savunma dilekçesinde, yeni Türk Ceza Kanunu’nda benimsenen ‘kişilerin lekelenmeme hakkı’nın müvekkili açısında ihlal edildiğini savundu. Dilekçede ayrıca, ‘Ölçümler reel olarak alkol oranını yansıtmaz. Kan tahlili yapılması gerekir. Bu tespit yapılmadan tutanaktaki verilere itibar edilemez. Emniyetli bir şekilde aracı kullanamayacağı Adli Tıp Kurumu’nca tespit edilsin. Dosyada, somut tehlike oluşturabilecek husus yok’ denildi. Dilekçede ayrıca ölçümü yapan cihazın kalibrasyon ayarının yapılıp yapılmadığı da sorularak S.T.’nin beraatı istendi.

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