-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA UYUDU TOURS (A.A) - 24.06.2011 - Fransa'da kanında 6,88 promil alkol bulunan genç bir otomobil sürücüsü kavşakta yaptığı kazanın ardından direksiyonda uyur vaziyette bulundu. Fransız jandarmasının verdiği bilgiye göre, ülkenin orta kesimlerindeki Yzeures-sur-Creuse karayolunda 17 Haziran'da aşırı hızla seyreden 20'li yaşlarda genç bir sürücünün otomobili gece 22.00 sularında kavşaktaki orta röfüje çarptı. Jandarmaların başta direksiyonda uyuyan sürücünün "numara" yaptığını düşündükleri, kalçasından yaralanan gencin alkol test cihazına üfleyemeden hastaneye kaldırıldığı ve kan testi talimatı verildiği belirtildi. Alkol testinin sonucu dün belli olunca yetkililer büyük şaşkınlık yaşadılar. Kazadan sonra direksiyonda uyuyan sürücünün kanında birçok insan için neredeyse ölüm sınırı olan ve etil alkol koması oranı anlamına gelen 6,88 promil alkol tespit edildi. Ehliyeti iptal edilecek ve ağır para cezasına çarptırılacak sürücünün, genel olarak birden fazla kez bu suçu işleyenlere verilen hapis cezasına da çarptırılması bekleniyor.