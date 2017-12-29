Alkollü sürücü, çarptığı bisikletliyi hastaneye götürürken kaza yaptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, Gökhan Yıldız, otomobiliyle çarptığı bisikletli Avni Kaplan\'ı hastaneye götürürken duvara çarptı. Kazada yaralanan Yıldız ve Kaplan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Muayenede, otomobil sürücüsü Gökhan Yıldız\'ın 2.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza gece saatlerinde, Konuralp Mahallesi Yenivakıf köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Gökhan Yıldız yönetimindeki 81 BJ 895 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halindeki Avni Kaplan\'a çarptı. Kazada, Kaplan bisikletten yere savrularak yaralandı. Yıldız, yaralı bisikletliyi aracına alıp, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürmek üzere yola çıktı. Ancak Gökhan Yıldız yaklaşık 100 metre sonra otomobili ile bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada Yıldız ve Kaplan yaralanırken, çevredekiler olay yerine ambulans çağırdı.

İki yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muayenede, Gökhan Yıldız\'ın 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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