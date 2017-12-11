Alkollü otomobilh sürücüsü TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü önünde giden TIR\'a arkadan çarptı. Kazada çevreye bira kutularının yayıldığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-755 Karayolu İmanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giren 49 yaşındaki Musa Göktaş idaresindeki 78 SA 108 plakalı otomobil, önündeki düğün konvoyu nedeniyle hızını azaltan Alim Ekmekçi idaresindeki 06 FE0 250 plakalı curuf yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki 57 yaşındaki Kemal Dereli öldü. Sürücü Musa Göktaş ile 61 yaşındaki Satı Ala ise yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Satı Ala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilden etrafa saçılan çok sayıdaki bira kutusu dikkat çekti. Tedavisi süren sürücü Musa Göktaş\'ın yapılan alkol muayenesinde 210 promil alkollü olduğu belirlendi. TIR sürücüsü Alim Ekmekçi gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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