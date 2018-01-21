Alkollü kadın doktordan, polislere tehdit

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, trafik kazasına müdahale eden polisin \'dur\' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan anestezi uzmanı Dr. Emine G., yapılan testte 1.57 promil alkollü çıktı. Emine G., \"Ben doktorum\" diye bağırdığı polis ekiplerine, \"Bir gün polis, ameliyat için gelirse ben, ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz insan değilsiniz\" dedi. Emine G. ile polisler arasında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı. Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde 2 kadının olduğu 71 FC 177 plakalı otomobilin sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.

ANESTEZİ UZMANI DOKTORDAN POLİSLERE TEHDİT

Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartışmaya başladı. Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı.

Polislere, \"Ben doktorum, tamam mı?\" diye bağıran ve Antalya\'ya 2 önce geldiğini söyleyen Emine G., \"Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz\" dedi. Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı Emine G.\'nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan Emine G.\'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Aracı alkollü kullanmaktan 1002 TL ceza yazılan Emine G.\'nin kullandığı aracın da babasına ait olduğu belirlendi. Otomobil, trafik otoparkına çekildi. Emine G. ise ifadesi alınmak üzere Demircikara Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Öte yandan Dr. Emine G.\'nin, olaydan önce arkadaşlarıyla eğlence merkezinde yemek yiyip, alkol alırken, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından \'Canlarla güzel bir akşamdayız her günümüz böyle mutlu olsun\' notuyla paylaştığı görüldü.

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