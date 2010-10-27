-ALKOLLÜ İÇKİYE ÖTV ZAMMI GELİYOR ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Maliye Bakanlığı, alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) bu yıl içinde artırılması yönünde çalışma yapıyor. Maliye Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada, alkollü içkilerden asgari maktu vergi olarak alınan ÖTV tutarlarının yükseltilmesi öngörülüyor. 31 Aralık 2009 tarihinde bir Bakanlar Kurulu kararıyla bira dışındaki alkollü içkilerde nispi verginin sıfırlanması, asgari maktu vergi tutarlarının da artırılmasının ardından gerçekleştirilecek yeni düzenlemede vergi sistemine dokunulmazken, vergi tutarlarına zam planlanıyor. Alkollü içkilerdeki ÖTV zammı konusunda çeşitli alternatifler üzerinde durulurken, vergi artışının spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi için kısa süre içinde yürürlüğe sokulması düşünülüyor. Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, ''2010 yılı içinde, önümüzdeki birkaç hafta içinde bir tek düzenleme olacak. Bir tek kalemde, bazı maktuların güncellenmesi söz konusu. O da tek bir kalemde'' demişti. -2011'DE YÜZDE 32,8'LİK GELİR ARTIŞI- Maliye Bakanlığının alkollü içkilere ÖTV artışı çalışması, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı rakamlarına da yansıdı. Maliye, 2010 Bütçesinde alkollü içkilerle ilgili 2 milyar 166 milyon 762 bin liralık ÖTV gelirine yer verdi. Ancak, 8 aylık gerçekleşmelere göre yapılan revizyon sonrası, 2010'un alkollü içkilerdeki ÖTV geliri hedefi, 2 milyar 831 milyon 558 bin liraya çıktı. 2011 yılı bütçesinde ise alkollü içkilerden 3 milyar 760 milyon 598 bin lira ÖTV alınması öngörüldü. Bu şekilde, yeni yılda, 2010 yılı gerçekleşme rakamına göre, alkollü içkilerle ilgili ÖTV geliri yüzde 32,8 oranında artacak. Bir başka ifadeyle, alkollü içkilerden önümüzdeki yıl 929 milyon 40 bin lira daha fazla ÖTV alınacak. -SİGARADAKİ ÖTV HEDEFİ DÜŞTÜ- Maliye Bakanlığı yetkilileri, alkollü içkiler dışında, tütün mamulleri, akaryakıt ürünleri ve dayanıklı tüketim mallarında herhangi bir ÖTV artışının söz konusu olmadığını belirtiyor. Sigaradaki ÖTV gelirlerinin hedefin altında gerçekleşmesi de dikkat çekiyor. 2009 yılında 11 milyar 546 milyon 412 bin lira ÖTV tahsilatı yapılan tütün mamullerinden, 2010 yılında 16 milyar 417 milyon 469 bin lira ÖTV alınması öngörülmüştü. Ancak, bu rakamın yıl sonunda 14 milyar 504 milyon 615 bin lira şeklinde gerçekleşeceği hesaplandı. 2011 yılı Bütçesine de tütün mamulleri için 14 milyar 694 milyon 710 bin liralık ÖTV geliri konuldu.