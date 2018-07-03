Alkollü içkiye ÖTV zammı

Alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 15.5 oranında artırıldı.

Zammın ardından vergi uzmanı Ozan Bingöl, Twitter'da litrede 184 TL olan maktu verginin 213 TL'ye yükseldiğini yazdı.

Bu zamla birlikte ortalama bir 70'lik rakı fiyatının 120 lirayı aştığını, litre fiyatının ise 165 liraya çıktığını belirten Bingöl,

"Sadece 2018 yılının ocak ayında rakının litresinde uygulanan ÖTV tutarı 171₺ iken 6 ayda 3 kez zamlanarak 213₺ olmuştur! 6 ayda gelen zam %25 oranındadır" dedi.

Vergi uzmanı Bingöl, 15.5 orandındaki zammın ardından alkol oranı %45 olan 70’lik rakıdaki vergileri şöyle sıraladı:

"-Aracı kârı dahil 28,50₺ -ÖTV 67,10₺

-KDV 17,20₺

-Toplam vergi 84,30₺

-Vergiler dahil fiyat 112,80₺ olmuştur.

Ürün fiyatına göre vergi oranı %258’den %296’ya yükselmiştir!"