-ALKOLLÜ İÇKİLERDE ÖTV ARTTI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Litrede özel tüketim vergisi (ÖTV) rakıda 39,6 liradan 51,48 liraya, cin ve votkada 44 liradan 57,2 liraya, taze üzüm şarabında 1,95 liradan 2,44 liraya, birada 0,35 liradan 0,44 liraya çıktı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan içkilerdeki ÖTV oranları değişti. İçkilerde vergi oranlarında değişikliğe gidilmezken asgari maktu vergi tutarları artırıldı.