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Alkollü içki yasası, satılan mal iadesinde zorluk yaşatıyor

Antalya Gazete Bayi ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, alkollü içki düzenlemesinin uygulamaya konduğundan beli 41 esnafın işyerini kapattığını söyledi

12 Aralık 2013 14:21

Antalya'da alkollü içki satışı kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle hakkında polisin tutanak hazırladığı büfe sahibi Gökhan Yılmaz, müşterisinin ılık birasını soğukla değiştirdiğini iddia etti.

Antalya Gazete Bayi ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, alkollü içeceklerin satışına dair kısıtlamanın 9 Eylül’den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlatarak, o tarihten itibaren odaya üye 41 esnafın vergi dairesinden kaydını sildirerek, işyerini kapattığını söyledi. Dere, 22.00- 06.00 saatleri arasında alkollü içki sattığı gerekçesiyle büfeler hakkında tutanak tutulduğunu da kaydetti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Muratpaşa İlçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde Gümüş Kapı adlı büfede saat 22.00’den sonra alkollü içecek sattığı gerekçesiyle polis tarafından tutanak hazırlanan büfe sahibi Gökhan Yılmaz, müşterinin yanında getirdiği ılık biraları soğuğuyla değiştirdiğini, bu nedenle de satış kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulduğunu öne sürdü. Yılmaz, TAPDK’ya yapacağı savunma sonrasında para cezası kesilirse mahkemeye başvurup, hakkını arayacağını söyledi.
 

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