-ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI DARALIYOR İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Mey İçki Şarap Kategorisi Bölüm Müdürü Gözdem Gürbüzatik, bu yılın ilk yarısında alkollü içecekler sektöründe birçok kategoride daralma yaşandığını, bunların içinde şarabın en iyi durumdaki kategori olduğunu belirterek, 30 liranın üzerindeki premium segment şaraplarında hacim olarak yüzde 14, değer olarak da yüzde 19 büyüme meydana geldiğini bildirdi. Gürbüzatik, 2010 sonunda alkollü içeceklere gelen özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı nedeniyle sektörün yıla hızlı bir giriş yapamadığını, şarap dışındaki bütün kategorilerin ÖTV zammından olumsuz etkilendiğini ifade ederek, bu yılın ilk yarısında sektörde birçok kategoride ''daralma'' yaşandığını söyledi. Bunların içinde şarabın en iyi durumdaki kategori olduğunu belirten Gürbüzatik, ''Şarap satışı hiç düşmedi. Şarapta bundan sonra trendin daha iyi olacağını, yılın iyi bir rakamla kapacağını düşünüyoruz. Bu yıl şarap pazarında yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz'' diye konuştu. Şarabın kendi içindeki kırılımlarında farklılıklar olduğunu dile getiren Gürbüzatik, özellikle premium kategoride ciddi anlamda yükseliş yaşandığını, premium şarabın ürettiği ciroda ya da elde ettiği satış değerinde geçen yıldan başlayarak çok ciddi bir büyüme olduğunu söyledi. 30 liranın üzerindeki şaraplarda hacim olarak yüzde 14, değer olarak da yüzde 19 büyüme meydana geldiğini, bunun; insanların iyi şaraba ve özellikle farklı çeşitlerdeki ürünlere olan ilgisinin arttığını gösterdiğini kaydeden Gürbüzatik, dünyada son dönemde gelişen tüketici trendlerinden Türkiye'nin de etkilendiğini ifade etti. Gürbüzatik, ''Premium bunlardan bir tanesi. Şehirli insanlar farklı arayışlar içinde, farklı hobiler ediniyorlar, biraz daha fazla şey öğrenmek, kendilerini şımartmak istiyorlar. Özellikle şehirli insanın biraz daha fazla para harcayıp, farklı yerlerde keyif alacak şekilde tüketme imkanı ortaya çıktı. Örneğin, uzun yıllardır Türkiye'de ürettiğimiz roze (blush) şarapları trendi bize yurt dışından geldi. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz şaraplar da sonradan tüketici tarafından keşfedildi'' şeklinde konuştu. -ROZE ŞARAPTAKİ BÜYÜME- Gözdem Gürbüzatik, diğer şaraplara kıyasla daha pahalı olan roze şaraplarının premium segmentteki büyümeye en büyük katkıyı yaptığını belirterek, Akdeniz kıyısında yaz aylarında çok ciddi roze şarap tüketimi olduğunu, yazın sıcağına, özellikle de biraya alternatif bir içecek olarak sunulan roze şaraplarının ferahlatıcı etkisi, ağır olmaması ve meyvemsi aroması nedeniyle daha çok tercih edilir hale geldiğini söyledi. Gürbüzatik ''Bu oranda fiyat 30 liranın üzerine çıkmaya başladıkça rozenin payı yüzde 2'lerden yüzde 8'lere geliyor. Şimdi evlere ve restoranlara da giren roze şarapların büyüme potansiyeli çok yüksek. 30 lira üzerindeki şaraplardan oluşan premium segmentteki büyüme önemli oranda roze şaraplardan gelmekte, hacim olarak rozeler premium segmentteki büyümeye yüzde 30 katkı sağlıyor'' diye konuştu. Dünyanın ''en ünlü'' roze şaraplarının Güney Fransa'da üretilen Provence şarapları olduğunu, İtalya, İspanya ve Kaliforniya'da da önemli miktarda üretilen roze şaraplarının yine en çok bu ülke ve bölgelerde tüketildiğini, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde de yaz dönemlerinde tüketiminin arttığını kaydetti. Türkiye'de 60 milyon litre olan şarap tüketiminin 1,7 milyonunun rozeden oluştuğunu ifade eden Gürbüzatik, roze şarapların kırmızı üzümden üretildiğini belirterek, ''Kırmızı üzümü ilk sıktığınızda kabuğuyla ilk karışan şıra hafif pembe renktedir. Onu kullanıyoruz. Geri kalanı ya kırmızı şarapta kullanılıyor ya da presleniyor'' dedi. -PAHALI ŞARAP- Mey İçki Şarap Kategorisi Bölüm Müdürü Gürbüzatik, Türkiye'nin butik ve kaliteli şarap anlamında dünya haritasına girebilecek potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, insanların daha fazla para ödeyerek iyi yerel üzümlerden üretilmiş şaraplara ilgisinin artmaya başladığını kaydetti. Türk şaraplarının dünyada giderek daha fazla tanındığını ve şarap uzmanlarının ilgisini çektiğini belirten Gürbüzatik, Kasım ayında Hong Kong'de şarap uzmanlarının katılımıyla düzenlenecek ''çok önemli'' bir organizasyonda Türk şaraplarından iki örnek tadılacağını, bunların Kayra ve Kavaklıdere ürünü olduğunu söyledi. Şarap ihracatının yükseldiğine de işaret eden Gürbüzatik, yurt dışında da premium segmente talebin arttığını, en son Berlin, Fransa ve Londra'daki bazı michelin yıldızlı restoranlarda yer aldıklarını, şu anda ABD'deki bazı restoranlar ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini, yılın son çeyreğinde ABD'de yer alacaklarını kaydetti.