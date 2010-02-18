Alkollü içki satan yerler mahalle baskısıyla azaldı

T24 - Son 4 yılda 100 bin içki satış noktasından 17 bini kapandı ya da alkol satmaktan vazgeçti. Efes Türkiye Genel Müdürü Ağırbaş, bunda mahalle baskısının etkili olduğunu söyledi.





Türkiye’de 17 bin içki satış noktasının son 4 yılda kapandığını ya da içki satmaktan vazgeçtiğini söyleyen Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş yeni açacakları bakkal, büfe gibi satış noktalarında alkollü içki satmaya niyetlenenlerin yüzde 80’inin mülk sahipleri engeliyle karşılaştığını anlattı. Ağırbaş şöyle dedi:



“Mülk sahiplerinin içki satışını istememeleri nedeniyle bu işe gönlü olanlar yer bulmakta zorlanıyor. Ruhsat yenileme ve yeni ruhsat alma aşamalarında uzun süre bekletilmeleri ve yıldırma politikaları da vazgeçmelerine neden oluyor.”



10 Ağustos 2005 tarihinde yeni Ruhsat Yasası’nın değiştiğini ve restoran, bar gibi satış noktalarının açılmasının komşuların onayına bağlı olduğunu anlatan Ağırbaş, “İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre kat maliklerinin yüzde 51’inin onayı gerekiyor. Bu durum da mekân açmak isteyenlerin işini zorlaştırıyor” diye konuştu. Ağırbaş şöyle devam etti:



“Alkol satma eğilimde uzaklaşma olduğunu söylemek mümkün. Türkiye’de biraya erişim son 4 yılda yüzde 35’ten 30’a düştü. Öte yandan mahallelerde yer alan discount marketler bakkallara yaşama şansı bırakmıyor. Bakkal-büfelerin cirolarının yüzde 70’i sigara-rakı ve biradan geliyor. Onlar içkiyi çıkardığında yaşamakta zorlanıyor ve kapanıyor.”





Almanya’nın 9 katı ÖTV



2010 yılının zor bir yıl olacağına dikkat çeken Ağırbaş şöyle dedi:



“Yüzde 45’lik bir ÖTV artışı oldu. Biz fiyatları tüketicilere minimum düzeyde yansıttık. Ancak yapılan zamlarla satış fiyatının yüzde 52’si ÖTV ve KDV’lerden oluşuyor. Bu üretim ve tüketimi etkiliyor. Türkiye’de bir şişeye ödenen ÖTV Almanya’nın 9, İspanya’nın 8 katı.”





Yatırım yurtdışına



Türkiye’ye 5 yılda 340 milyon dolar yatırım yaptıklarını anlatan Ağırbaş şunları söyledi:



“Talepte artış olmadığı için bu yıl Türkiye’de kapasite artırımına yönelik bir yatırım yapmayacağız. Diğer ülkelerdeki yatırımlar devam edecek. Öte yandan satın alacak fazla marka bulunmadığı için büyük markaların belli noktalara odaklanacağını düşünüyoruz. Onların vazgeçtikleri küçük yerde satın alma yapabiliriz.”



Gelecek ay Almanya’da bira üretimine başlayacaklarını ve AB ülkelerine buradan dağıtım yapılacağını anlatan Ağırbaş, Einbecker fabrikasının Efes için yılda 3.5 milyon litre bira üreteceğini söyledi.





66 ülkeye ihracat Hindistan radarda



Efes’in Avrupa’da 5’inci, dünyada da 13’üncü büyük bira grubu haline geldiğini anlatan Ağırbaş şunları söyledi:



“Hacmimizin büyük bir kısmı Rusya’dan geliyor. Bu ülkede geldiğimiz nokta yaklaşık Türkiye bira pazarının 1.5 katına ulaştı. Rusya’da yüzde 10, Gürcistan ve Moldovya’da yüzde 70, Kazakistan’da yüzde 40, Türkiye’de ise yüzde 85 pazar payımız var. 66 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların arasında Irak ve İran da var. Suudi Arabistan, BAE, Libya gibi ülkelere 6.5 milyon alkolsüz litre alkolsüz bira satıyoruz. Hindistan da radarımızda.”





Urfa’nın 278 yeni turizm elçisi



Efes Pilsen ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile düzenlenen ücretsiz “Efes Pilsen Turizm Eğitimleri”nin Şanlıurfa ayağında 278 “turizm elçisi” sertifikalarını aldı. 2007 yılından beri 17 ilde gerçekleştirilen eğitimler sonucunda 1918 kişinin sertifika aldığına dikkati çeken Ağırbaş, turizmi ekonomik sorunların çözümünde önemli bir çıkış noktası olarak değerlendiriyoruz. 5 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.



Bu yılın ilk eğitimi Konya’da başlayacak” dedi.





TEKEL yaşayacak bira bahçeleri canlanacak



TEKEL birasında dava sürecinin devam ettiğini anlatan Ağırbaş, “Markayı bira bahçeleri, TEKEL birahaneleriyle yaşatmak istiyoruz” dedi. Türkiye’nin kişi başına yıllık 12 litre tüketimle Avrupa sonuncusu olduğunu belirten Ağırbaş şöyle devam etti:



“Bu rakam Ukrayna’da 90, Çekoslovakya’da 160, Rusya’da 85 litre. Türkiye’de pazarı büyütmek istiyoruz. Tek derdimiz bira satmak değil. Biz biranın sevilmesini sosyal ortam içinde modern alanlarda tüketimi için çalışıyoruz. Bu kültürü oluşturmak için de bu yıl 500’e yakın mekânı yenileyeceğiz.”



