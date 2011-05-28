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ALKOLLÜ GENÇLER TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ CEYHAN (A.A)

28 Mayıs 2011 13:26

-ALKOLLÜ GENÇLER TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ CEYHAN (A.A) - 28.05.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Sabaha karşı Yumurtalık'tan Ceyhan'a gelmekte olan Cumali Sayılgan (22) yönetimindeki 01 VL 391 plakalı özel otomobil, otoban bağlantı köprüsünün ayağına çarptı.  Kazada, sürücü Sayılgan ile araçta bulunan Esat Kara (20), Bülent Öztalum (24), Suat Sönmez (22) ve Samet İltaş (21) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Sedat Demir (22) ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Numune Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren gençlerin alkollü olduklarının tespit edildiği belirtildi. Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin ailelerine teslim edildiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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