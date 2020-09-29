Alkollü genç kız, üç doktora birden saldırdı

T24 ANKARA

Konya’da alkollü olarak hastaneye gelen H.E.Ç (19) adlı genç kız, geldiği hastanenin acil servisinde görevli üç doktora birden saldırdı. Doktorlara yönelik hakaret ederek saldıran genç kız, gözaltına alındı. Mevcutlu olarak savcılığa çıkartılan H.E.Ç.’nin hakkında adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma kararına savcılık itiraz etti.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine bir yenisi Konya’da yaşandı. Geçen perşembe gecesi saat 02.45 sıralarında Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Meram Tıp Hastanesi’ne H.E.Ç. adlı genç kız kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle görevli doktorlara saldırdı.

Hastanedeki görevlilerce “beyaz kod” olarak adlandırılan alarmın verilmesi sonrasında bölgedeki polis merkezinde görevli polis ekipleri hastaneye ulaştı. Polisin hastaneye gelmesinin ardından yapılan araştırmada, genç kızın görevli doktorlara yönelik "Gerizekâlılar sizi boşuna dövmüyorlar. Bir b..tan anlamıyorsunuz zaten, dövmek lazım sizleri" şeklinde hakaret ettiği belirlendi.

Olayın sonlanmasının ardından genç kızın saldırısına uğrayan doktorlar S.A., M.K. ve M.İ. şikâyetçi olarak ifade verdiler. Polisin kontrolü sağlaması sonrasında gözaltına alınan zanlı H.E.Ç., savcının talimatıyla sabaha kadar polis merkezinde gözaltında tutuldu.

Mevcutlu olarak sabah saatlerinden savcılığa çıkartılan zanlı H.E.Ç hakkındaki tutuksuz yargılanma ve adli kontrol şartı gereğince serbest bırakıldı. Ancak, savcılık bu karara itiraz ederek zanlı genç kızın tutuklanmasını talep etti.