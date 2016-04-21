Alkollü diye otobüsten indirildiği iddia edilen adamın 13 gün sonra cesedi bulundu

İstanbul'da yaşayan oğlunu ziyaret ettikten sonra Gümüşhane'ye dönerken, alkollü olduğu için Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otobüsten indirildiği iddia edilen 54 yaşındaki Cemal Çalışır'ın 13 gün sonra cesedi bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'da polis memuru olan oğlunu ziyaret ederek Gümüşhane'ye dönen Cemal Çalışır, iddiaya göre alkollü olması nedeniyle TEM Otoyolu Sakarya Akyazı gişeleri mevkiinde otobüsten indirildi. Cemal Çalışır gecenin yarısında otobüsten indirildikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. 13 gün önce kaybolan Cemal Çalışır'ın kaybolması araştırılırken, yolda otobüsten indirildiği belirlenerek, dün Akyazı'da arama çalışmalarına başlanıldı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışmalarında bulunurken, bugün Akyazı Gebeş mevkiinde arama yapıldı. Jandarma ekipleri Mudurnu Deresi içerisinde bir ceset görerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini uyardı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi botla dereye girerek Cemal Çalışır'ın cesedini alarak kıyıya çıkardılar.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Cemal Çalışır'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cemal Çalışır'ın otobüsten indirildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.