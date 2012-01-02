-Alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası AKHİSAR (A.A) - 02.01.2012 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne 590 lira ceza kesildi. İddiaya göre, Akhisar 2. Nakliye sitesinden evine plakasız bisikletiyle giden Zafer Can (45), bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Bunun üzerine olay yerine polis çağıran Can'ın alkollü olduğu tespit edildi. 112 promil alkollü olduğu tespit edilen Can'a alkollü araç kullanmaktan 590 lira ceza kesildi. Kavga ettiği kişiden davacı olduğu için olay yerine polis çağırdığını belirten Can, ''İfade vermek için karakola gittim. İfademin alınmasından sonra karakola gelen trafik polisi bana alkollü bisiklet kullanmaktan 590 lira ceza kesti. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. Bu parayı nasıl ödeyeceğim'' dedi. Akhisar Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilileri ise Can'a Trafik Kanunu'nun 48-5'inci maddesi uyarınca ceza kesildiğini belirttiler.