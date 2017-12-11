Alkollü baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı (2)

NOT: Babası tarafından rehin alınan kız çocuğu S.B.\'nin 5 yaşında olduğu öğrenildi...

POLİS, EL FENERİYLE OYALAYIP İÇERİ GİRDİ

Gaziantep\'te kızı 5 yaşındaki kızı S.B.\'yi evinde rehin alan işsiz 40 yaşındaki Mehmet Zihni B.\'nin ikna olması için görevli psikolog uzun süre çaba gösterdi. Kendisini ikna etmeye çalışan psikolog ve çevredekilere tahta, demir parçaları ile saksı atıp balkondaki eşyaları çakmakla yakmaya çalışan Mehmet Zihni B.\'nin daha fazla eşya atmaması ve çocuğa zarar vermemesi için sokağın elektrikleri kesildi. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mehmet Zihni B.\'yi polisler el feneriyle yüzüne tutarak görüşünü engellemeye çalıştı. Polisler, Mehmet Zihni B.\'nin gözüne el feneri tutarken, meslektaşları da bitişik binanın çatısından girdikleri evde, alkol de aldığı belirtilen babayı etkisiz hale getirdi. Bu sırada mahalledeki bir kişi de duvardan atlayıp bahçe kapısını açtı. Yaklaşık 1 saat boyunca babasının rehin tuttuğu ve soğuktan üşüyen küçük S.B., sağlık görevlileri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra annesi Özlem B. ile polis merkezine götürüldü. Kızını rehin tutan Mehmet Zihni B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede endişe yaratan olayın ardından sokağa yeniden elektrik verildi.

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