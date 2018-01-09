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Alkollü araç kullanıp muhtarın ölümüne neden olan oda başkanı tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, alkol aldıktan sonra kullandığı minibüsüyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan ve araçtaki köy muhtarı Tuncay Öztürk'ün (60) ölümüne neden olan Mudurnu Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz, tutuklandı

09 Ocak 2018 17:00

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, alkol aldıktan sonra kullandığı minibüsüyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan ve araçtaki köy muhtarı Tuncay Öztürk\'ün (60) ölümüne neden olan Mudurnu Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz, tutuklandı.
Kaza, geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında, Bolu- Mudurnu yolunun Seyit köyü mevkisinde meydana geldi. Mudurnu yönüne giden Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan Mudurnu Seyranlar Köyü Muhtarı Tuncay Öztürk, hayatını kaybetti. Sürücü Yavuz ise hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz\'un yapılan testte 2.25 promil alkollü olduğu belirlendi.
Tedavisinin ardından taburcu edilen ve polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Yavuz, adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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