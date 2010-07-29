Alkollü araç kullananlar hapis cezası alacak!

T24 - İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve önümüzdeki yasama yılında Meclis'te görüşülecek tasarıya göre, 101 promil ve üzeri alkol aldığı belirlenen sürücüler 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Kırmızı ışıkta 5 kez geçenlerin ehliyetine de 6 ay el konulacak.



İçişleri Bakanlığı yeni hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu tasarısında alkollü araç kullananlarla ilgili önemli değişikliğe gidiyor. Almanya'daki Trafik Kanunu örnek alınarak hazırlanan tasarı ile 1,01 promil ve üzeri alkollü yakalanan sürücülere cezaevi yolu görünüyor. Tasarı ile bir yılda 5 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetlerine 3 ya da 6 ay süreyle el konulması da öngörülüyor. Böylelikle trafik ışıklarında yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.



Önümüzdeki yasama yılında Meclis'e sevk edilmesi beklenen tasarı, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İzzet Özgenç ile Prof. Dr. Adem Sözüer tarafından hazırlandı. 138 maddelik tasarı için 40'ı aşkın kamu kurumu, kuruluşu, Barolar Birliği, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alındı. Tasarıya göre, 1,01 promil ve üstü alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye ciddi miktarlarda para cezası kesilecek ve ehliyetlerine el konulacak. Denetimlerde 1,01 promil alkollü çıkan sürücüler hakkında 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 1-3 yıl hapis cezası istemiyle kamu davası açılacak.



Uygulamadaki Karayolları Trafik Kanu-nu'nda üç defa alkollü araç kullanırken yakalananlar hakkında 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası isteniyordu. Yeni tasarıda 1,01 promil ve üstünde alkollü araç kullandığını belirlenen sürücüler, doğru Trafik Mahkemesi'ne sevk edilecek.



Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesine göre denetimlerde ilk defada 0,50 promil ve üstü alkollü çıkan sürücülere 548 lira, ikinci defada 687 lira idari para cezası uygulanıyor. 3 ve 3'ten fazlasında ise bin 101 lira ceza kesiliyor ve en az 6 ay hapis istemiyle dava açılıyordu. Alkollü araç kullananlara ayrıca adli ve idari para cezası dışında 20 puan cezası uygulanıyor. Geriye doğru 5 yıl içinde; 1. defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl, 3 ve 3'ten fazlasında ise 5 yıl (mahkemece) ehliyeti geri alınıyor. İki defa alkol aldığı tespit edilen sürücüler, Sağlık Bakanlığı'nca 'sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine' tabi tutuluyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanların ehliyetleri, yasal süre dolduğunda iade ediliyor. 3 ve 3'ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçiriliyor.





