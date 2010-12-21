-ALKOLLÜ ARAÇ BAKANI KOLTUĞUNDAN ETTİ LJUBLJANA (A.A) - 21.12.2010 - Slovenya'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan Yerel Hükümet ve Bölgesel İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Henrik Gjerkes, istifa etti. Ulusal STA ajansının haberinde, Gjerkes'in sabahın erken saatlerinde alkollüyken araç kullandığı sırada polis tarafından durdurulduğu ve bakanın, olayın üzerine istifasını sunduğu bildirildi. Henrik Gjerkes'in, Başbakan Borut Pahor'un liderliğindeki iki yıllık merkez sol hükümetinden istifa eden 5. bakan olduğu kaydedildi. Pahor'un ülkedeki popülerliği, ekonomik iyileşmenin yavaşlığı ve artan işsizlik nedeniyle geçen yıl büyük ölçüde azalmıştı. Gjerkes'in yerine geçecek bakanın, muhtemelen koalisyonun küçük ortağı Desus Partisi'nden seçileceği ve Ocak ayında atanacağı kaydedildi.