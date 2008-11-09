Alkollü ABD'li Türk'ü ezdi, serbest kaldı

İncirlik’te görevli ABD’li yüzbaşı, Adana’da alkollüyken aracıyla bir kişinin ölümüne neden oldu. Bilirkişi tarafından 8’de 8 kusurlu bulunan Yüzbaşı, tutuksuz yargıladı ve 18 bin YTL hapis cezasına çarptırıldı



İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda ABD’nin 39’uncu Kanat Komutanlığı’nda görev yapan yüzbaşı Sean Richard Lovest, 6 Temmuz 2007’de Adana kent merkezinde alkol aldıktan sonra otomobiliyle üsse dönerken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. ABD’li yüzbaşının kullandığı otomobil, bariyerlere çarpıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen 01 NV 109 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobilde bulunan 31 yaşındaki Hasan Yetiş ölürken, sürücüsü 27 yaşındaki Turgay Köksal ile ABD’li yüzbaşı yaralandı.



Kaza sırasında alkollü olduğu anlaşılan ve 8’de 8 kusurlu bulunan Lovest, tedavisinin ardından sadece bir gün gözaltında tutulduktan sonra adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan Lovest, ABD’li yetkililerin mahkemeye verdiği taahhütname ile serbest bırakıldı.



’Suni teneffüs yaptım’



Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Lovest, 26 Aralık 2007’de Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya katılarak kendisini şöyle savundu: “2 tane bira içtikten sonra dönüşe geçtim. Yolun sağından gidiyordum. Yolun solundan giden bir otobüs aniden şerit değiştirerek önüme geçti. Uyarılarda bulundum. Otobüs önümde hareketine devam edince çarptım. Başka birilerine çarpmamak amacıyla sol tarafa geçmek için direksiyonu kırdım. Aracım karşı şeride geçti. Araçtan çıkamadım. Başka bir araç benim aracıma çarptı. Ayaklarım kırılmıştı. Arka kapıdan dışarı çıktım. Sürünerek diğer arabaya gittim. Etraftan gelenler otomobilin içindeki iki kişiyi çıkartıp asfalta yatırdılar. İlk yardım eğitimi aldığım için Hasan’ı kontrol ettim. Şuuru kapalıydı, nabzı çok az atıyordu. Ona suni teneffüs yapmaya başladım. Ambulans gelinceye kadar devam ettim. Sonra bizi hastaneye götürdüler.”



ABD’li yüzbaşı, yurtdışına kaçacağı iddiaları üzerine ise , “Ben Hasan ve ailesine yardım etmek için Türkiye’de kalmak üzere birliğime de müracaat ettim. Yurtdışına gideceğim iddiaları doğru değil” diye konuştu.



Irak’ta kurtulmuştu



Duruşmayı izleyen Yetiş’in ağabeyi ile ablası, kardeşlerinin Irak’ta işçi olarak çalıştığını, izinli olarak Adana’ya geldiğini belirterek, “ABD’li sanıktan şikayetçiyiz. Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti ise ABD’li sanık Lovest’in kaçma ihtimali bulunmadığından tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



'Kendi hayatımı verebilirim'



Hakkında “bilinçli taksirle öldürme ve yaralama” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen ABD’li yüzbaşı, önceki gün de karar duruşmasına çıktı. Lovest, son savunmasında üzgün olduğunu belirterek, “Hasan’ın ölmemesi için elimden gelen tüm çabayı sarf ettim. Hasan’ın ölmesinden ve ailesinin bundan zarar görmesinden üzgünüm. Hasan’ı tekrar yaşatmak mümkün olsa idi bunun için kendi hayatımı verebilirim. Mahkemenin kararına saygılıyım” dedi.



Ölen Hasan Yetiş’in yakınlarının avukatı Sinan Tumlukolçu ise, ABD’li yüzbaşının kazayı alkollü bir şekilde yaptığını belirterek, en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.



2.5 yıl hapis paraya çevrildi



Mahkeme, kusur oranının yoğunluğunu gözeterek ABD’li yüzbaşıyı önce 3 yıl hapse çarptırdı. Yargılamadaki iyi hali nedeniyle bu ceza 2 yıl 6 aya indirildi. Ceza, olayın oluşu ve sanığın kişiliği dikkate alınarak günlüğü 20 YTL’den olmak üzere 18 bin 200 YTL adli para cezasına dönüştürüldü.



Karara ABD’li yüzbaşı sevinirken, duruşma tarihini karıştırdığı için mahkemeye gelemeyen ölenin ağabeyi 36 yaşındaki Yusuf Yetiş, verilen cezayı az bulup temyiz edeceklerini söyledi.



G.Kore’de 50 bin kişi yürümüştü



Güney Kore’de bir ABD Üssü’nde görev yapan 3 ABD askeri, 2002 Haziran ayında askeri araçla yolda 2 Koreli kızı ezdi. ABD-G.Kore arasındaki antlaşmaya göre askerler ABD askeri mahkemelerinde yargılanacaktı. Öyle de oldu. Askerlerin üçünün de suçsuz bulunması, Kore halkını çileden çıkardı. Gösteriler düzenlenerek askerlerin Kore mahkemelerinde yargılanması istendi. Amerikan Üssü saldırıya uğradı. Seul’de 50 bin Koreli, adaletin yerine getirilmesini istedi. Ancak ABD, askerleri Kore’ye teslim edilmedi. Başkan Bush, olanlardan dolayı özür diledi.



ABD’de cinayet sayılıyor



Amerİka’da, alkollü sürücünün ölümlü trafik kazasına karışması, hukukta “Araç cinayeti (Vehicular homicide)” olarak adlandırılıyor. Eğer sürücü kaza anında alkollü ise, birinci dereceden araç cinayetiyle yargılanıyor. Bu suç 10 yıl ile 30 yıl arasında hapisle cezalandırılıyor. İşte son iki haftada ABD’de verilen “araç cinayetlerine” örnekler:



Alkollü sürücüye 20 yıl hapis



Montana kentinde 18 yaşındaki Brian Houston, 18 Nisan gece yarısı, yolda yürümekte olan Hemşire Lillian Stahl’a çarparak ölümüne neden oldu. Polisten kaçarken yakalandı. Yapılan testlerde, yasal limitin 2 katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Houston’ın kefaleti 350 bin dolar olarak belirlendi. Önceki gün elleri kelepçeli halde mahkeme salonuna getirilen Houston, 27 yaşındaki Stahl’ın ölümüne neden olmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç erkeğin ailesi gözyaşlarına boğulurken, Stahl’ın ailesi de, Houston’un ailesine yaşadıkları olaylar için üzüldüklerini ancak adaletin yerini bulmasına sevindiklerini söyledi.



Otoyolda kazaya 18 yıl hapis



20 yaşındaki Alonso Pena Reyes, Arizona’da 4 Mayıs gecesi alkollü olarak otomobil kullanırken, önünde seyreden 35 yaşındaki Nemo Nicholas’ın aracına arkadan çarptı. Kazada Nicholas yaşamını yitirdi. Kazadan sonra Reyes’in limitin 3 katı alkollü olduğu belirlendi. Reyes’in avukatları, mahkemedeki savunmalarında, kazanın “ikinci derecede araç cinayeti” olarak değerlendirilmesini talep etti. Ancak dün sonuçlanan davada Reyes 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Alkolü alıp kaza yaptı: 22 yıl



Arkansas’ta 51 yaşındaki Phillip Wantland, 2004’ün 28 Haziran günü, alkollü olarak direksiyon başına geçti. Aşırı hız ve alkol nedeniyle yoldan çıktı ve yolun kenarında koşu yapan Shelby Ann Forbes’u öldürdü. Önceki gün yapılan duruşmada, Wantland, birinci derecede araç cinayetten 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Çifti öldüren ABD’li er hiç ifade vermedi



Adana’da 25 Ekim 2004’te meydana gelen benzer bir olayda ise İncirlik Üssü’nde görevli er Christopher Shumaker, motosikletle gezen Gülmehmet Kardaş ve 3 aylık hamile olan nikâhsız eşi 19 yaşındaki Zerrin Ugunlu’ya aracıyla çarparak ölümlerine neden oldu.



ABD’li er, İncirlik Üssü’ndeki yetkililerin mahkemeye verdiği, ’dava bitene kadar Türkiye dışına çıkartılmayacağı’ taahhüdü üzerine serbest bırakıldı. Sekizde iki kusurlu olduğu saptanan er hakkında, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek”ten 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Duruşmalara gelmedi



Ancak Shumaker’ın Irak operasyonu nedeniyle duruşmalara gelmemesi için izin çıktı. Yargılama sürerken, davaya yeni yasaya göre ağır ceza mahkemesinde bakılacak olması nedeniyle görevsizlik kararı verildi. Dosya, 20 Temmuz 2005’te Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



Shumaker, hiçbir duruşmaya katılmayınca mahkeme, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla ifade alınmasını istedi. NATO-SOFA Sözleşmesi gereği, erin Türkiye’de yargılanabilmesi için olay günü ’resmi görevde olup olmadığı’ soruldu. 4 Mayıs 2006’da yargılama durdu. Yazışmalar sonunda erin olay günü görevli olmadığı belirlendi. Olay sırasında resmi görevli olsaydı ABD’li makamlarca yargılanacaktı. Şu an erin talimatla alınacak ifadesi bekleniyor.