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Dünya

ALKOLİZMDEN KORUYABİLEN GEN WASHINGTON (A.A)

20 Ekim 2010 11:43

-ALKOLİZMDEN KORUYABİLEN GEN  WASHINGTON (A.A) - 20.10.2010 - Değişime uğramış bir genin alkolizmden koruyabileceği belirlendi. Kuzey Carolinia Üniversitesi'nden Dr. Kirk Wilhelmsen ve ekibinin yaptığı araştırmaya, ebeveyninden en az biri alkolik, yüzlerce kız ve erkek kardeş katıldı. Ortalama 3 kadeh votka-soda içen katılımcılardan, alkolün etkilerini belirlemek için düzenli aralıklarla, bazı sorulara yanıt vermeleri istendi.    "CYP2E1" geninin değişime uğramış haline sahip kişilerin diğerlerinden daha az içseler de alkolün etkilerini çok daha çabuk hissettikleri görüldü. Gen varyantının alkolizmden koruyabileceğini ve etkisinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Wilhelmsen, ancak alkolizmin çok karmaşık olduğuna, kişileri alkol içmeye iten birçok neden bulunduğuna ve gen varyantının bu nedenlerden yalnızca biri olabileceğine dikkati çekti. Daha önce yapılan araştırmalar, çok az içse de "alkole fazla duyarlı" kişilerin alkolik olma riskinin az olduğunu göstermişti. Ancak bu durumun genetik olduğu açıklığa kavuşmamıştı.

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