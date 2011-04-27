Alkolik maymunlar

T24

SOSYAL İÇİCİLER



DÜZENLİ İÇENLER



AĞIR İÇİCİLER





YEŞİLAYCILAR



ALKOLİZM GENETİK Mİ?



Vervet maymunları (yeşil veya örümcek maymunu olarak da biliniyor) St. Kitts adasına Afrika’dan getirilmişler. Adadaki fermente olmuş şeker kamışlarından alkolün tadını bir kez alan maymunlar, bu turistik adada bolca tüketilen alkollü kokteyllere bayılıyorlar.Güneşin, alkolün ve tatilin etkisiyle kendinden geçen turistlerin yarım kalmış kokteyllerini çalmak için fırsat kollayan maymunlar bir süre sonra kendilerinden geçerek sarhoş insanlara benzer hareketlerde bulunuyorlar.R.M. Palmour, F.R. Ervin, Simon N. Young, Carlos Guzman-Flores and Jorge Juarez, St. Kitts’den 1000 adet vervet maymunu üzerinde yaptıkları araştırmayı yayınladılar. Araştırmanın sonuçlarıysa gerçekten dikkat çekici. Maymunların alkol tüketme alışkanlıkları insanlarınkine büyük benzerlikler gösteriyor:Bu grup maymunların büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Alkolü meyve suyuyla tercih eden bu grup genelde başka maymunlarla beraber alkol almayı seviyor ve öğlen yemeğinden önce içmeyi tercih etmiyor.Maymunların yüzde 15’i alkolü sek veya az suyla seviyor. Tatlı, meyveli içkileri tercih etmiyor. Düzenli içen maymunlar gruplarında lider ve baskın konumda oluyor, sosyal hayatta etkin davranıyor, düzeni sağlıyorMaymunların yüzde 5’i çok hızlı içiyor, kavga ediyor ve alkol komasına girene kadar içmeye devam ediyor. İnsanlarda olduğu gibi bu grup da çoğunlukla genç erkeklerden oluşuyor. Sınırsız içki verildiğinde ‘ölümüne’ içen grup bu yüzden 2-3 ay gibi kısa sürede hayata veda ediyor.Maymunların yüzde 15’i ya çok az içiyor, ya da hiç içmiyor.Uzun zaman boyunca alkolizmin çevresel etkilerin sonucu olduğuna inanılıyordu. Yakın zamanlarda bilim insanları bu konuda genlerin de önemli rol oynadığına inanmaya başladı. Araştırmacılar insan genomunda alkolizmle ilgili olabilecek 3 bölge tespit ettiler. Fakat bu alanlarda yaklaşık 300 tane farklı gen bulunduğu için spesifik alkol genlerinin tanımlanmasına daha yıllar olduğu belirtiliyor. Vervet maymunu DNA’sı insanınkine %84.2 benziyor. Bilim insanları devam edecek olan araştırmaların sonunda alkolizmi ve genlerle olan ilişkisini daha iyi anlayabilmeyi umuyor.