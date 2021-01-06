Alkole yapılan ÖTV zammı sonrası kaçak içki uyarısı; "Yarın ölümleri duyarsak şaşırmayın"

Alkollü içeceklerden alınan ÖTV'ye yüzde 17.07 zam yapılmasına Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tepki gösterdi. Dündar, “Kaçağa, merdiven altına yönlendiriyor. Bu, halk sağlığını tehdit ediyor, ölümlere neden oluyor. Yarın ölümleri duyarsak şaşırmamamız lazım. Devlet, bu zam ile toplamak istediği ÖTV’nin de kaybına neden oluyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, zamların ve tekel bayii ile büfe gibi küçük esnafa yönelik etkilerini anlatan Dündar, halihazırda salgın gerekçesiyle hafta sonu alkollü içki satışı yapılmadığına, tekeller ile büfelerin kapalı olduğuna işaret ederken zamlar nedeniyle de etkilendiklerini belirterek “Bizler, hem kapalı kalarak iş kaybı yaşıyoruz hem de bu fiyatlarla daha da iş kaybı yaşayacağız” dedi. Dündar, zamların, marketleri etkilemeyeceğini tekel ve büfeleri bitireceğini vurguladı.

Zamlar ile amacın vergi toplamak değil, alkol sektörünün bitirilmesi olduğunu kaydeden Dündar, “Bu, tamamen tüketicinin özel yaşamına müdahale. Bir şekilde alkol tüketilmesini engellemek’’ dedi.