Alkole var, sigaraya Temmuz döneminde zam yok

Ocak-Temmuz aylarındaki geçmiş 6 aylık ÜFE oranı kadar otomatik olarak zamlanan sigara, hükümetin aldığı kararla bu kez zamlanmayacak. Hükümet Temmuz ayında sigaraya enflasyon zammını yapmama kararı aldı. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre, yasa gereği alkol ve sigaraya Ocak-Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) oranı kadar otomatik zam yapılıyor. Temmuz dönemi için Bakanlar Kurulu kararı ile bu zammın sigaraya uygulanmaması kararı alındı.

Erteleme kararında alkol ürünleri yer almadığı için 3 Temmuz pazartesi günü açıklanacak Ocak-Haziran dönemi enflasyonu oranında alkollü içeceklerin ÖTV'si aratacak. Dolayısı ile bu ürünlerinin fiyatlarına zam gelecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama şöyle:

"Bugünkü Resmi Gazete’de sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktadır.

Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."