Alkole de 'zararlıdır' etiketi uygulaması

T24 -

İngiliz basın-yayın kuruluşlarının haberine göre, zorunlu olmayan ve 2007 yılında hükümetin çıkardığı gönüllü bir sistemle, alkollü içeceklerin sadece yüzde 15'inde "uyarıcı ve alkolün zararlarının anlatıldığı etiketler" kullanılıyor.Bu etiketlerde, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı günde aşmaması gereken içki tüketim miktarı ve hamile kadınlar ile bazı hastalıklara sahip kişilerin "içki tüketimine dikkat etmesi" yönünde uyarıcı ifadeler yer alıyor.İngiliz hükümetinin bu uyarı sistemini yasalaştırması ve tüm içki üreticilerinin etiketlerine bu uyarıları koymasını sağlayacağı bildiriliyor. Ana muhalefet Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron da genel seçimin ardından iktidara gelmesi durumunda alkollü içeceklerdeki vergiyi yükselteceğini söylemişti.İngiltere'de içkinin yanı sıra sigara ve uyuşturucu kullanımı konusunda da uyarıcı ve eğitici reklamlara televizyon, radyo ve reklam panolarında sık sık yer veriliyor. Ocak ayı başında açıklanan rakamlarla, ülkedeki alkol tüketiminin fazlalığına dikkat çekilmiş ve aşırı alkol tüketiminin neden olduğu karaciğer rahatsızlığı başka olmak üzere çeşitli hastalıkların Ulusal Sağlık Sistemi'ne maliyetinin yılda yaklaşık 3 milyar sterlini bulduğu duyurulmuştu.