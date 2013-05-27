Alkol yasası sektörü ikiye böldü. Efe Alkollü İçecekler CEO'su Egemen Demirtaş, alkollü içecekler konusundaki düzenlemenin alkol kullanımını yasaklamaya yönelik olduğu görüşünü paylaşmadıklarını belirtti. Türkiye'de Mey içki ile faliyet gösteren İngiliz alkol devi Diageo ise yasağı hayal kırıklığı olarak değerlendirmişti. Yeni Rakı da bugün gazetelere verdiği ilanda "Muhabbetimiz bitecek sanılır, sen dostlarla buluştukça, hep yeni kalır" cümlesiyle alkol sınırlamasına yönelik eleştiride bulundu.

İşte Yeni Rakı'nın o reklamı:

Efe Alkollü içeçeklerin CEO'su açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Alkollü içkiler konusunda hazırlanan yasa teklifinin getirdiği yeni düzenlemeleri şirketimizin faaliyetleri açısından değerlendirme imkanı bulduk.

Reklam ve tanıtıma ilişkin yeni düzenlemelerin faaliyetlerimizi önemli ölçüde olumsuz etkileyecek nitelikte olmadığını görüyoruz.

Yapılan düzenlemelerin alkolün kullanımını yasaklamaya yönelik olduğu görüşünü paylaşmıyor ve yatırımcılarımızın da böyle bir düşünceye kapılmasını istemiyoruz. Pek çok ülkede, özellikle AB’de benzer, hatta daha sert düzenlemelerin olduğunu ve ilgili sektörlerin faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde devam ettiğini görüyoruz.

'Açıklamalar haksız ve yanlış'

Özellikle Türkiye’de rakı piyasasında hakim durumda bulunan şirketin, kendilerine hükümet tarafından verilmiş olduğunu iddia ettikleri söz ve teminatların tutulmadığı yönündeki açıklamalarını haksız ve yanlış buluyoruz. Bu açıklamaların dünyada Türkiye alkollü içecekler sektörünün istikrarsız düzenlemelere maruz kaldığı algısını yaratmasından ve yatırım ortamını kötülemesinden endişe ediyor, haklı ve doğru bulmuyoruz. Faaliyetlerimizi yeni düzenlemelere uygun hale getirerek ve ülkemiz kurumlarına olan güvenimiz ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ederiz.”

'Hayal kırıklığına uğradık'

Türkiye'de Mey içki ile faliyet gösteren İngiliz alkol devi Diageo ise, Türkiye'de yasalaşan alkol yasasına tepki gösteren bir açıklamada bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Mey İçki'yi 2011'de satın alırken yalnızca güçlü alkollü içki markaları olan bir şirkete değil, aynı zamanda yabancı yatırımları teşvik eden ve istikrarlı düzenleyici mevzuatı olduğunu öne süren bir ülkeye yatırım yaptık. Bu şekilde hızla yasalaşması bizim için sürpriz ve hayal kırıklığı oldu ama faaliyette bulunduğumuz ülkelerin yasalarına her zaman bağlı kalırız. Türkiye'de işimize, müşterilerimize ve çalışanlarımıza taahhütlerimizi koruyoruz